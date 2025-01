Zákulisí přestupu Spáčila do Plzně: Slavia nabízela víc, Šádek ukázal drajv

Od chvíle, kdy do Hradce Králové dorazila první konkrétní nabídka na Karla Spáčila, uběhly dva měsíce. V úterý se celý transfer doladil schválením představenstva. Jednadvacetiletý stoper zůstane na jaře na východě Čech, v létě se po mládežnickém EURO přesune do Plzně. Zájem z Edenu se ukázal jako nedostatečný. V historii černobílého klubu jde o druhý nejdražší přestup. Před osmnácti lety Jan Hable odešel do Fiorentiny za zhruba 50 milionů korun, za levonohého stopera zaplatí Viktoria 37,5 milionu korun.