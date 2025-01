PREVIEW 3. díl: Sparta má impuls, ať Baník cílí na pohár, co Bílek a Polsko?

V posledním ze tří SPECIÁLŮ před startem ligového jara se tým Ligy naruby zaměřil na šestici klubů, seřazených v tabulce ve skupině o titul. „Slavii v zimě v zákulisí porazila Plzeň a dovedu si představit, že v Edenu teď už hodně přemýšlejí, jak tým postavit na případnou účast v Lize mistrů,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. „Zaujalo mě, jaký ohlas vzbudila naše informace o zájmu Legie o Jiřího Bílka. Pro mě je to naprosto špičkový manažer a funkcionář,“ zdůrazňuje Michal Kvasnica. Jak nový asistent Vávra probudil Spartu při presinku, proč by měl Baník mířit na triumf v MOL Cupu a co báječný útok Plzně? Zatlačí Jablonec na Baník a poradí si Mladá Boleslav s odchodem Kušeje?