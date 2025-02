Jak Slavia vládne lize: spoleh na pravou stranu i noční můra útočníků

Jeden úspěšný zápas a padl by bodový rekord podzimu. I přes prohru 0:1 v Teplicích ale nelze zatím hodnotit vystoupení fotbalistů Slavie v Chance Lize nijak než jako velice úspěšné. Po první reprezentační pauze se v týmu něco přepnulo a od té doby nezastavuje. Sport Magazín +PLUS přináší datové shrnutí dosavadního průběhu sezony – v čem jsou slávisté tak dominantní?

Slávistický úspěch má řadu vrstev, tým Jindřicha Trpišovského je totiž top, nebo alespoň mezi nejlepšími, v ohromném množství metrik. Dva prvky ale měly na zisk podzimních padesáti bodů vliv zásadní. Zaprvé – perfektní defenziva. Prakticky není možné dát Pražanům gól.

Pouhých sedm inkasovaných gólů ještě podtrhává pouze 7,5 obdržených očekávaných gólů, což ukazuje, že slávisté ani nemuseli pracovat s faktorem štěstí. Práce začíná od obránců, kteří nenechávají soupeře vůbec střílet (proti druhé Plzni si týmy připsali o skoro 70 střel víc). Do toho připočtěme masivní dominanci v úspěšnosti defenzivních soubojů, vzdušných soubojů, intenzity presinku plus fakt, že v prostřední a defenzivní třetině hřiště Slavia ztrácí balon nejméně v lize, a narazíme na noční můru každého útočníka.

Zajímavé ale je, že Slavia je v obraně perfektní už druhý rok za sebou, ve zmíněných statistikách byla nejlepší i minulou sezonu. Proč to ale tehdy nevyšlo? Tady přichází do hry druhý důležitý prvek, ač na první pohled banální – brzké góly. Vršovický celek je společně s Karvinou jediným týmem v lize, který dal v první půli víc gólů než ve druhé. Slávisté zkrátka pokryli to, co je tak moc trápilo minulou sezonu – dlouhou neschopnost dát gól, která se postupně vyvinula v křeč.

V čem všem je Slavia nejlepší CELKEM Góly: 41

Očekávané góly: 39,4

Inkasované góly: 7

Inkasované očekávané góly (xG): 7,5

Držení míče: 61 %

Zápasy stály víc sil, nyní jsou rozhodnuté brzy, protože kvůli faktoru skvělé defenzivy už pro soupeře není možné výsledek zvrátit. Jmenovitě jde o sekvenci mezi 30. a 45. minutou, kdy Slavia vstřelila čtvrtinu svých branek. V sezoně v zápase prohrávala jen 115 minut, a to proti Olomouci a dvakrát proti Teplicím. Gól v prvním poločase inkasovala jen jednou.

To by ale nemělo vyznít tak, že je případný mistr jenom defenzivně laděným týmem. Má nejvíc střel, nejvíc doteků ve vápně soupeře, největší držení míče a samozřejmě – nejvíc gólů. Tady se Slavii podařilo zalepit další slabinu z předchozích let: střelbu z dálky. Pět branek, tedy 12 %, se jí podařilo vstřelit tímto způsobem a jen Karviná dává z dálky gólů víc.

Trenér Trpišovský ustálil způsob tvorby šancí, kde můžeme vidět několik jasných bodů, podle kterých se řídí – jednoduchost a fyzické parametry týmu. V nejvyšší soutěži je Slavia před všemi ustřelená v počtu centrovaných balonů i dlouhých přihrávkách, což jde ruku v ruce s nadprůměrnou výškou týmu. Celkově se také slávistická aktivita přesunula na pravou stranu hřiště, odkud postupuje 39 % útoků. Žádný tým v lize nespoléhá v takové míře na určitou část hřiště. Přetížení pravé strany pak pomáhá Slavii k rychlému přenesení na levou, kde může například udeřit nesmírně gólový El Hadji Malick Diouf.

Nebylo by příliš náročné odargumentovat, že šlo v podání sešívaných o herně zřejmě nejdominantnější podzim, který v moderní době v české lize můžeme pamatovat. Sparta sice dosáhla v minulé sezoně na stejný bodový zisk, čísla jí ale hrubě ovlivnily červené karty. Současná Slavia je dle dat na jiné úrovni. O to těžší ale bude laťku udržet na jaře.

Data v přepočtu na 90 minut hry Střely: 14,4 (ligový průměr 11)

Blízkost střely k soupeřově bráně: 16,4 metrů (18)

Inkasované střely: 5,7 (11)

Vzdálenost inkasované střely k vlastní bráně: 20,8 metrů (18)

Ztráty míče ve vlastní/prostřední třetině: 12,4/32,3 (18,6/36,9)

Zisky míče v prostřední/soupeřově třetině: 35,1/14,8 (30,7/11,1)

Dlouhé přihrávky: 56,4 (48,2)

Centry: 23,2 (14,5)

Úspěšnost centrů: 40 % (36 %)

Doteky ve vápně: 24,5 (16,8)

Úspěšnost v defenzivních soubojích: 71 % (66 %)

Úspěšnost ve vzdušných soubojích: 53 % (46 %)

PPDA (intenzita presinku): 6,2 (9,25)

*PPDA (intenzita presinku): počet přihrávek, které tým nechá soupeře si vyměnit, než mu přeruší akci. Čím méně, tím vyšší intenzita