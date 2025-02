Dobiáš o skautingu, stropu Pardubic i Shejbalovi: Nejsem transferový guru

Ve fotbalovém prostředí lze Jakuba Dobiáše vnímat už osm let, stál například u přestupových úspěchů Slavie ještě pod Dušanem Uhrinem nebo Jaroslavem Šilhavým. Analytik, jehož jméno se stalo v Česku synonymem pro datový přístup k fotbalu, ale raději tráví čas u hřiště než u počítače. „Neodsunuli jsme se na data. Nechodí to tak, že někoho vidíme jen v tabulkách,“ upozorňuje v rozhovoru pro iSport.cz současný technický manažer Pardubic. Klub má podle něj v delším horizontu pohárovou ambici.

Na východě Čech spolupracuje Dobiáš jako analytik od jara, ale k dlouhodobější spolupráci se upsal až v září. O dva měsíce později skončil v klubu s trenérem Jiřím Saňákem i sportovní ředitel Martin Shejbal. Ten v rozhovoru pro Livesport mířil na zakladatele platformy 11Hacks poznámky, že dlouholeté legendě klubu zamítal hráče, protože mu neprošli tabulkami. „Tak to nebylo,“ vrtí hlavou Dobiáš a pouští se do přiblížení chodu sportovního úseku v Pardubicích.

Specifikujte vaši pozici. Respektive, co se změnilo, když jste se stal technickým manažerem?

„Nezměnilo se toho nějak výrazně moc. Můj dlouhodobý úkol je vytvořit moderní proces příchodu hráčů a implementovat ho v klubu, listopadové odchody s tím příliš nového neudělaly, prostě jsme si plácli na dlouhodobou spolupráci. Řeším skauting, vedu analytický tým. To jsou mé největší úkoly a pak jsou tam různé věci navíc, například aktuální spolupráce FIFA s naší akademií, kde jsem pomáhal díky jazykové vybavenosti.“

Kdo tedy rozhoduje o přestupech v klubu?

„Máme orgán, který se jmenuje Sportovní rada, ten o přestupech rozhoduje.“

Jak v něm zmíněný moderní proces příchodu hráčů funguje?

„Máme sedm kroků, které každý hráč musí splnit, abych ho mohl odprezentovat ve Sportovní radě. Ta se musí shodnout na tom, jaké jsou možnosti a zda toho hráče zkusíme přivést, nebo nikoliv.“

Je to tak, že jakmile jedním z těch kroků neprojde, nepokusíte se o něj?

„No, ty kroky se vždy plní z určitých procent. Jeden z klíčových bodů je pro nás třeba charakter. Občas se dostanete ke třem trenérům, kteří s hráčem pracovali, a informacím dost věříte, ale občas se dostanete k jednomu. Občas jsme museli oslovovat i markeťáky z minulých klubů, kteří se s hráči zákonitě bavili hodně. Z toho skládáte nějakou úroveň jistoty, co je hráč za osobnost. Je to stále jen odhad, ale přednese se ve Sportovní radě.“

Myslíte, že tímto způsobem funguje kromě kolosů v Česku při výběru hráčů více klubů?

„Proces je spíše inspirovaný zahraničím, takhle fungují moderní kluby jako Liverpool, Brighton či Brentford, kde ty kroky opravdu probíhají jako u nákupu firmy, tedy procesem „due diligence“ (důkladná prověrka, pozn. red.). Ale ve světě se stále dějí i neduhy jako přestupy čistě na doporučení agentů. Myslím si však, že je důležité je mít moderní proces a zvýšit si úspěšnost.“

Potřebovaly Pardubice tu modernizaci hodně?

„Nechtěl bych hodnotit zpětně, mám obrovský respekt k tomu, co Pardubice vybudovaly. Klub začal ve třetí lize, teď je v první, má stadion, výborné zázemí. Odvedl se zde velký kus práce.“

Úspěšnost 50 % je skvělá

Přesto sezona začala velice špatně a v listopadu byl odvolán trenér Jiří Saňák a sportovní manažer Martin Shejbal. Hrál jste v rozhodnutí nějakou roli?

„Prvně bych chtěl říct, že mám k Martinovi obrovský respekt za to, co tu dlouhou dobu v jednom klubu udělal a kolika hráčům ovlivnil kariéry. Do budoucna mu přeji jen úspěchy. Ale moje pozice byla v klubu vlastně nižší než Martinova. Takže jsem žádné rozhodující pravomoci mít nemohl.“

Podle rozhovoru, který pan Shejbal poskytl pro Livesport, ale očividně nějaké třenice ve spolupráci s vámi byly.

(zamyslí se) „Já jsem to tak nevnímal. Diskuzí o přestupech hráčů jsem zažil stovky a jsou vždy složité. Ve všech klubech, i těch největších. Je těžké sladit více názorů a pohledů dohromady, je důležité vše důkladně prodiskutovat a popsat. Já navíc byl více úkolován panem Zavřelem, tak jsem s Martinem tolik ani nepřišel do kontaktu. Důležité pro mě bylo nastavit ten moderní proces o jednotlivých krocích při vybírání hráčů.“

On říkal datové tabulky…

„Tabulky máme, ano. Ale pozor, těch kroků je sedm a jen jedním z nich jsou data. Respektive dva, jedním jsou běžecká data, další jsou výkonnostní data. Je třeba dělat poctivý skauting, vidět třeba 15 až 20 zápasů, když je to možné, udělat detailní charakterový report, rozbor herního stylu týmu. To je ten proces. Já bych neřekl, že jde o odsunutí se na data. Když jsem vstoupil do fotbalu, mým cílem bylo data zpopularizovat a už s nimi budu asi navždy spojený. Ale teď trávím víc času u hřiště či alespoň u videa, než v tabulkách. Nefunguje to tak, že někoho vidíme jen v tabulkách. Můžeme se považovat „data driven club“, ale je to komplexnější záležitost.“

Existuje čistě „data driven club“? Kde na nich stojí třeba 75 % rozhodnutí?

„To by nefungovalo. Kluby jako Midtjylland a Brighton mají daty definovanou strategii a hledají stejné typologie hráčů, ale jinak bych řekl, že to nejde. Dám vám příklad.“

Povídejte.

„Pomocí dat jsme identifikovali Louise Lurvinka z druhé švýcarské ligy a na to není v Česku žádný precedent, že by sem hráči ze Švýcarska chodili. Byl rychlý, soubojový a dobrý v rozehrávce. Obvykle vám u stoperů vyjdou jen dva parametry, v Česku je to zejména silový a dobrý v rozehrávce. Ale s pomalým hráčem se špatně hraje vysoký presink Našli jsme ho díky datům, ale pak proběhl klasický skauting. U určování charakteru jsme kromě několika pohovorů s hráčem využili i Martinovy německé kontakty.“

Pan Shejbal ale zmínil, že vám přednesl jména jako Martinec, Cedidla, Řezníček a Dostál s tím, že vašimi tabulkami neprošli. Jak to bylo?

„Já myslím, že Martin myslel, že nějací hráči neprošli procesem. Ale zrovna tři z těchto čtyř jmen, které se Martin snažil přivést, byla schválena.“

On řekl, že neprošla.

„Tak to nebylo. Martin vyloženě jednal s kluby nebo hráči u tří jmen a Pardubice o ně měli zájem, ale z různých důvodů se to nepovedlo. Tak to ve fotbale chodí.“

Vy byste kývnul na Jakuba Řezníčka, který následně zamířil do Dukly?

„Upřímně si z hlavy nevybavím proces u Řezníčka, ale u zbylých tří ano. Všechny jsme se pokusili přivést do klubu.“

Pan Shejbal narážel i na to, že jste dostal větší rozpočet, než měl kdy on. Jak to myslel?

„Já jsem žádný rozpočet dostat nemohl, máme Sportovní radu a ta se musí shodnout. Nefunguje to tak, že bych byl transferový guru a rozhodoval sám. Co se týče předchozích rozpočtů, tak to souvisí s růstem klubu. V Pardubicích se stavěl stadion, což byly pro majitele extra náklady. I díky penězům z televizních práv a solidarity payments máme větší možnosti než kdy dřív.“

Proč cílil v rozhovoru na vás? Že vy jste dostal rozpočet a vy jste přivedl Williama Mukwelleho, který se nepovedl…

(zamyslí se) „Já vlastně nevím. Rozhovor mi přišel dost… emotivní. K tomu bych se asi nechtěl vyjadřovat. K Mukwellemu se rád vyjádřím.“

Prosím.

„Skauting je ohromě těžká disciplína, to vám řekne každý. V roce 2015 tu byla analýza, která ukázala, že i padesátiprocentní úspěšnost je vlastně skvělá. Mukwelle je z velkého počtu hráčů z našeho procesu jediným, který se vyloženě neprosadil. Může se to stát, že hráči nesedne přestěhování se jinam, kabina, máte omezené informace o jeho charakteru, protože ne vždy vás s ním agent nechá promluvit jeden na jednoho. Mnoho lidí se neuvědomuje, jak těžké je, když se dvacetiletý mladík stěhuje do jiné země za novými spoluhráči, aby fungoval v extrémně stresovém prostředí zaměřeném na výsledek. Obecně nikdo nebude mít v přestupech stoprocentní úspěšnost. Ale pak tu máme příklady jako Lurvink, Dominique Simon, David Šimek, s těmi jsme velmi spokojení.“

Ještě jedna věc k panu Shejbalovi. Mluvil o hodně drsných podmínkách jeho odchodu, že se nemohl rozloučit s hráči, měl si během dne vyklidit kancelář… Proč z vašeho pohledu skončila ta spolupráce tak hořce?

„Nefiguroval jsem v tom, ale dle mých informací rozloučení s hráči proběhlo. Dokonce měl dostat nějaký dárek, fotku nebo obraz, neznám detaily… Ale celkově je tohle spíš otázka na vedení klubu. Martin byl můj nadřízený, nechci o tom spekulovat.“

Pojďme zpět k samotnému fungování klubu. Myslíte, že máte na přestupovém trhu výhodu? Pokud řekneme, že jednou je váš unikátní výhled do zahraničí a druhou pojítko se Slavií v podobě trenéra Davida Střihavky.