Olomouc - Slavia 0:0. Sešívaní znovu nedali gól, první zůstává Jablonec

Abdoulaye Sylla se snaží vypíchnout míč Vasilu Kušejovi
Abdoulaye Sylla se snaží vypíchnout míč Vasilu KušejoviZdroj: ČTK / Peřina Luděk
Abdoulaye Sylla se přetlačuje s Vasilem Kušejem
Jiří Sláma byl v Olomouci odnesen na nosítkách
Choreo fanoušků Olomouce
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Prezentace Tribuny Sever v Olomouci
Tomáš Chorý kryje míč před Jiřím Slámou
Souboj Tomáše Chorého s Radimem Breitem
Fotbalisté Slavie remizovali ve 13. kole Chance Ligy s Olomoucí 0:0. Na Andrově stadionu přesně před půl rokem stvrdili Pražané svůj návrat na fotbalový trůn drtivou výhrou 5:0. Dnes se ovšem kanonáda nekonala, ze standardních situací se do šancí Slavia nedostávala, a když už Tomáš Vlček brankáře Jana Koutného překonal, zastoupil ho na čáře Tomáš Huk. Sigma mohla sahat v závěru po vítězství, kdy sudí Dominik Starý nařídil penaltu za faul střet Jakuba Markoviče s Jáchymem Šípem. Po konzultaci s videorozhodčím, ale pokutový kop odvolal. Svěřenci Jindřicha Trpišovského třikrát za sebou nedali gól, napříč soutěžemi pětkrát nevyhráli. Pražané ztrácí bod na vedoucí Jablonec, ohrozit je může rival z Letné, kterého čeká v úterý dohrávka s Bohemians. Tým Tomáše Janotky drží průběžnou čtvrtou příčku.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

