ONLINE: Real - Barcelona. El Clásico o čelo La Ligy, prolomí domácí sérii proher?
Den, kdy se fotbalová pozornost upře do Španělska. Souboj Realu s Barcelonou je každý rok jeden z nejočekávanějších, a ani letos tomu nebude jinak. Madridský celek vede před rivalem La Ligu o dva body. Svěřenci Xabiho Alonsa, který tým v létě přebral, těží především z formy Kyliana Mbappého. Francouzský kanonýr stihl za 9 zápasů 10 branek. Katalánce trápí rozsáhlé marodka, chybět by měl Raphinha i Robert Lewandowski. Jejich ofenzivní snažení tak bude řídit hlavně osmnáctiletý Lamine Yamal. Tým trenéra Hansiho Flicka může povzbudit bilance vzájemných střetnutí. Ovládl poslední čtyři El Clásica. Jak dopadne to dnešní? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 16.15 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Real
|9
|8
|0
|1
|20:9
|24
|2
Barcelona
|9
|7
|1
|1
|24:10
|22
|3
Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18:10
|20
|4
Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14:11
|18
|5
Atlético
|9
|4
|4
|1
|16:10
|16
|6
Real Betis
|9
|4
|4
|1
|15:10
|16
|7
Elche
|10
|3
|5
|2
|11:10
|14
|8
Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9:10
|14
|9
Getafe
|10
|4
|2
|4
|10:12
|14
|10
Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17:16
|13
|11
D. Alavés
|9
|3
|3
|3
|9:8
|12
|12
Vallecano
|9
|3
|2
|4
|11:10
|11
|13
CA Osasuna
|9
|3
|1
|5
|7:9
|10
|14
Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10:14
|9
|15
Valencia
|10
|2
|3
|5
|10:16
|9
|16
Levante
|9
|2
|2
|5
|13:17
|8
|17
Mallorca
|9
|2
|2
|5
|10:14
|8
|18
Celta Vigo
|9
|0
|7
|2
|8:11
|7
|19
Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7:19
|7
|20
Girona
|10
|1
|4
|5
|9:22
|7
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Sestup