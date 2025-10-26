Divná nálada v Hradci! Klub ztrácí klíčovou postavu, vydal plošný zákaz mluvit o Sabouovi
Bezbranková remíza s Teplicemi v domácí aréně je nepříjemná, obzvlášť po zlepšeném výkonu v druhém poločase a několika spálených možnostech. V Hradci Králové je ale momentálně mnohem větší téma odchod sportovního ředitele Jiřího Saboua do Zbrojovky, o čemž informoval jako první deník Sport a web iSport. Východočeský klub vydal zaměstnancům plošný zákaz se k vysoce citlivé záležitosti jakkoliv vyjadřovat. „Máme to tak v klubu nastavené,“ pronesl trenér David Horejš. Jenže fanoušci se ptají a odpovědi nedostávají…
V druhém poločase remízového zápasu s Teplicemi poslal hradecký kouč na hřiště Micka van Burena a Adama Vlkanovu. Do té doby bezpohlavní fotbal „votroků“ se zásadně změnil. Začaly se rodit šance a prsty v nich měli právě dva střídající borci. Jenže v koncovce ani jeden neuspěl, Matouš Trmal měl zase svůj den. Proto 0:0. Body se rozdělily. „Na Trmiho bylo v úvodu sezony velké očekávání. Prošel dvěma třemi zápasy, kdy nebyl ve formě. Ale pak ukázal, že patří ke špici našich gólmanů. I proti Hradci byl pevný, nechyboval, těžké míče z něj nevypadávaly,“ chválil Zdenko Frťala, trenér Teplic.
O marné hradecké koncovce a nedobrém prvním poločase by se dalo hovořit dlouze, ale příznivce černobílého klubu zajímá něco úplně jiného. Proč odchází sportovní ředitel Jiří Sabou do Zbrojovky? A kdo bude jeho nástupcem? Debat na toto téma se během sobotního odpoledne vedlo v Malšovické aréně spousty, také redaktor iSportu a autor tohoto textu byl mnoha příznivci osloven, zda má představu o dalším vývoji.
Vedení Hradce totiž mlčí, čehož důsledkem je, že mezi fanoušky kolují zaručené zprávy, mnohdy nesmysly, polopravdy, šíří se nervozita z dalšího vývoje spojená i s dosud neuzavřeným prodejem klubu. Web iSport oslovil hradecké vedení už během úterý s tím, že má z několika zdrojů informace o zimním přesunu Saboua do Brna a zda se tedy k tomu může vyjádřit. Redakce dostala zamítavou odpověď.
Citlivá záležitost
Podobný dotaz obdržel na tiskové konferenci i David Horejš, kterého si sportovní ředitel „votroků“ na jaře minulého roku do Hradce přivedl. Odpověď zněla následovně. „Mrzí mě to, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Máme to tak v klubu nastavené. Myslím, že se k tomu brzo vyjádří sám Jirka, nebo naše vedení. Naše vztahy ale ani případný odchod nijak nezmění. Jsou skvělé, a takové doufám i zůstanou. Společně se pořád snažíme pro Hradec odvést maximum. Co bude dál, je spíš otázka na Jirku.“
Pro Hradec je odchod člověka, který byl osm let nezpochybnitelnou součástí procesu rozvoje a klubu svojí chytrou přestupovou politikou vydělal víc než sto milionů korun, nesmírně citlivá záležitost. Ví, že ztrácí klíčovou postavu, na druhou stranu z několika stran jdou zprávy, že vzájemný vztah se přiblížil k vyčerpanosti.
Divná studená nálada byla během zápasu s Teplicemi nejen na stadionu i v útrobách. Cítit bylo zvláštní dusno, napětí, nervozita. Obvykle platilo, že Sabou cestou do své kanceláře, kdy musí projít tiskovým střediskem, prohodil s novináři pár slov. V sobotu před zápasem jen prošel, tiše pozdravil a zmizel. Nic víc, nic míň.
Součástí FC Hradec Králové zůstane do konce podzimu, pokud se věci nedomluví jinak a Sabou v klubu neskončí okamžitě. Pak odejde do Zbrojovky, kde bude od prvního ledna vykonávat funkci výkonného ředitele. Jediný, kdo se v sobotu vyjádřil k velmi sledovanému funkcionářskému přestupu byl Zdenko Frťala, který v Hradci strávil se Sabouem tři skvělé roky, a klub vrátil do první ligy.
„Upřímně, nejsem jediný, koho Jirkovo rozhodnutí zaskočilo. Psalo se o jiných ligových týmech, ale nakonec jeho cesta směřuje do Brna. Společně jsme v Hradci zažili krásné tři roky s různými, ale nádhernými emocemi. Vše jsme dělali pro dobro klubu, chtěli jsme ho posouvat, jak z pozice trenéra, tak manažera. Přeju mu, aby ho práce ve Zbrojovce naplňovala, aby se mu splnilo to, co od nového angažmá čeká nejen on, ale i Brno. A Hradci přeju, aby našel stejně oddaného člověka jako je Jirka.“
Což bude úkol pro nové majitele v čele s Ondřejem Tomkem a Ivo Ulichem, pokud čtvrtého listopadu zastupitelstvo města odsouhlasí prodej klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|3
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|4
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|5
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|6
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu