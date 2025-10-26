Předplatné

Divná nálada v Hradci! Klub ztrácí klíčovou postavu, vydal plošný zákaz mluvit o Sabouovi

SESTŘIH: Hradec - Teplice 0:0. Fotbalová šeď, v Malšovické aréně se diváci gólu nedočkali • Zdroj: isport.tv
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou
Sportovní ředitel Hradce Králové Jiří Sabou
Trenér Hradce Králové David Horejš
Hradecký veterán Václav Pilař v zápase proti Teplicím
Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové dostává gól, který následně nebyl uznán.
Zleva Matyáš Kozák z Teplic a Tom Slončík z Hradce Králové.
Radek Špryňar
Chance Liga
Bezbranková remíza s Teplicemi v domácí aréně je nepříjemná, obzvlášť po zlepšeném výkonu v druhém poločase a několika spálených možnostech. V Hradci Králové je ale momentálně mnohem větší téma odchod sportovního ředitele Jiřího Saboua do Zbrojovky, o čemž informoval jako první deník Sport a web iSport. Východočeský klub vydal zaměstnancům plošný zákaz se k vysoce citlivé záležitosti jakkoliv vyjadřovat. „Máme to tak v klubu nastavené,“ pronesl trenér David Horejš. Jenže fanoušci se ptají a odpovědi nedostávají…

V druhém poločase remízového zápasu s Teplicemi poslal hradecký kouč na hřiště Micka van Burena a Adama Vlkanovu. Do té doby bezpohlavní fotbal „votroků“ se zásadně změnil. Začaly se rodit šance a prsty v nich měli právě dva střídající borci. Jenže v koncovce ani jeden neuspěl, Matouš Trmal měl zase svůj den. Proto 0:0. Body se rozdělily. „Na Trmiho bylo v úvodu sezony velké očekávání. Prošel dvěma třemi zápasy, kdy nebyl ve formě.  Ale pak ukázal, že patří ke špici našich gólmanů. I proti Hradci byl pevný, nechyboval, těžké míče z něj nevypadávaly,“ chválil Zdenko Frťala, trenér Teplic.

O marné hradecké koncovce a nedobrém prvním poločase by se dalo hovořit dlouze, ale příznivce černobílého klubu zajímá něco úplně jiného. Proč odchází sportovní ředitel Jiří Sabou do Zbrojovky? A kdo bude jeho nástupcem? Debat na toto téma se během sobotního odpoledne vedlo v Malšovické aréně spousty, také redaktor iSportu a autor tohoto textu byl mnoha příznivci osloven, zda má představu o dalším vývoji.

Vedení Hradce totiž mlčí, čehož důsledkem je, že mezi fanoušky kolují zaručené zprávy, mnohdy nesmysly, polopravdy, šíří se nervozita z dalšího vývoje spojená i s dosud neuzavřeným prodejem klubu. Web iSport oslovil hradecké vedení už během úterý s tím, že má z několika zdrojů informace o zimním přesunu Saboua do Brna a zda se tedy k tomu může vyjádřit. Redakce dostala zamítavou odpověď.

Citlivá záležitost

Podobný dotaz obdržel na tiskové konferenci i David Horejš, kterého si sportovní ředitel „votroků“ na jaře minulého roku do Hradce přivedl. Odpověď zněla následovně. „Mrzí mě to, ale nechci se k tomu vyjadřovat. Máme to tak v klubu nastavené. Myslím, že se k tomu brzo vyjádří sám Jirka, nebo naše vedení. Naše vztahy ale ani případný odchod nijak nezmění. Jsou skvělé, a takové doufám i zůstanou. Společně se pořád snažíme pro Hradec odvést maximum. Co bude dál, je spíš otázka na Jirku.“

Pro Hradec je odchod člověka, který byl osm let nezpochybnitelnou součástí procesu rozvoje a klubu svojí chytrou přestupovou politikou vydělal víc než sto milionů korun, nesmírně citlivá záležitost. Ví, že ztrácí klíčovou postavu, na druhou stranu z několika stran jdou zprávy, že vzájemný vztah se přiblížil k vyčerpanosti.

Divná studená nálada byla během zápasu s Teplicemi nejen na stadionu i v útrobách. Cítit bylo zvláštní dusno, napětí, nervozita. Obvykle platilo, že Sabou cestou do své kanceláře, kdy musí projít tiskovým střediskem, prohodil s novináři pár slov. V sobotu před zápasem jen prošel, tiše pozdravil a zmizel. Nic víc, nic míň.

Součástí FC Hradec Králové zůstane do konce podzimu, pokud se věci nedomluví jinak a Sabou v klubu neskončí okamžitě. Pak odejde do Zbrojovky, kde bude od prvního ledna vykonávat funkci výkonného ředitele. Jediný, kdo se v sobotu vyjádřil k velmi sledovanému funkcionářskému přestupu byl Zdenko Frťala, který v Hradci strávil se Sabouem tři skvělé roky, a klub vrátil do první ligy.

„Upřímně, nejsem jediný, koho Jirkovo rozhodnutí zaskočilo. Psalo se o jiných ligových týmech, ale nakonec jeho cesta směřuje do Brna. Společně jsme v Hradci zažili krásné tři roky s různými, ale nádhernými emocemi. Vše jsme dělali pro dobro klubu, chtěli jsme ho posouvat, jak z pozice trenéra, tak manažera. Přeju mu, aby ho práce ve Zbrojovce naplňovala, aby se mu splnilo to, co od nového angažmá čeká nejen on, ale i Brno. A Hradci přeju, aby našel stejně oddaného člověka jako je Jirka.“

Což bude úkol pro nové majitele v čele s Ondřejem Tomkem a Ivo Ulichem, pokud čtvrtého listopadu zastupitelstvo města odsouhlasí prodej klubu.

#TýmZVRPSkóreB
1Jablonec1384118:828
2Slavia1376022:827
3Sparta1283123:1127
4Olomouc1355310:720
5Zlín1355316:1420
6Plzeň1254321:1319
7Karviná1361622:1919
8Liberec1345416:1617
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1244410:1216
11Teplice1325613:1911
12Dukla132569:1711
13Pardubice1325615:2411
14Baník122468:1410
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko131576:148
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
