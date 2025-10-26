Patrák válí: 7 gólů! Penalta? Nebylo o čem, líčil po remíze ve Zlíně
Pardubicím vystřelil remízu ve Zlíně (2:2) nejlepší ligový střelec. Ano, Vojtěch Patrák (25) se dvěma trefami dotáhl na jabloneckého Jana Chramostu a už má na svém kontě sedm gólů. Tím překonal svůj rekord z předchozí sezony (5). Proti nováčkovi zblízka skóroval hlavou a pak proměnil penaltu za faul Michala Fukaly na svou osobu.
Jeho pozice se po trenérské rošádě nezměnila. Také Jan Trousil bere Vojtěcha Patráka jako oporu týmu. Minule s Mladou Boleslaví nemohl sparťanského odchovance využít kvůli stopce za žluté karty, ve Zlíně ho automaticky vrátil do základu. A nelitoval. „Cítili jsme, že můžeme urvat tři body. Jejich obranu jsme dostávali do presu a oni to kopali do autu,“ podotkl dvoubrankový hrdina, jenž ještě v první půli neproměnil únik na Stanislava Dostála.
Když za stavu 2:1 pro domácí upadl po souboji s Michalem Fukalou ve vápně, věřil, že rozhodčí Ondřej Pechanec odpíská „desítku“. Celou věc ještě zkonzultoval s VARem a rozhodl tak, jak si Patrák přál. „Dal jsem si nohu před něj a on do ní kopnul. Myslím, že není o čem,“ líčil pardubický ofenzivní záložník či útočník.
Za chvíli vstal, vzal si do ruky balon a počkal si na konečný verdikt. Pak se rozběhl a vypálil k tyči. Brankář Stanislav Dostál sice trefil stranu, ovšem rána byla dostatečně prudká i přesná. „Neřešili jsme to. Předtím už jsem dal gól, takže jsem si věřil,“ nezapochyboval o sobě. Zvládl i záludnost měkkého, podmáčeného trávníku. „Víme, že Zlín je teď na vlně, těžko se do něho dostává. Hraje jednodušší fotbal, pro něj byl ten terén plus. K tomu jsme dvakrát prohrávali a museli dotahovat. Ale nakonec jsme to zvládli. Dobrej bod,“ ulevil si.
Východočeši bodovali i ve druhém utkání pod vedením dvojice Jan Trousil-Tomáš Polách. Kanonýr však nechce odhalovat, co se v chodu mužstva změnilo. „Určitě nechci hodnotit, jestli je změna pozitivní,“ zdráhal se Patrák. „Těžko na to odpovídat, ale určitě to byl pro nás impulz. Mně je vlastně jedno, jaký trenér tam je. My budeme plnit to, co řekne. To je pro mě důležité,“ dodal.
Nováčkovi tento duel nesedl. Potřetí v řadě remizoval, ale tentokrát po slabším výkonu. Pozitiva? Poprvé se v české lize trefil Marián Pišoja, od něhož trenéři od začátku sezony čekali lepší produktivitu. „Jsem velmi rád, že mi to tam padlo. Pracuju na tom každý den,“ svěřil se slovenský křidelník. Proti nařízené penaltě nic nenamítal. „Viděl jsem to zblízka. Štrejchnul ho,“ okomentoval zákrok Fukaly na Patráka.
Zlín si moc neodpočine, už ve středu ho čeká na Letné pohárový šlágr se Slavií. „Na jejím hřišti jsme ukázali, že můžeme uhrát s každým dobrý výsledek,“ vrátil se k nedávné remíze v Edenu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|2
Sparta
|12
|8
|3
|1
|23:11
|27
|3
Slavia
|12
|7
|5
|0
|22:8
|26
|4
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|5
Plzeň
|12
|5
|4
|3
|21:13
|19
|6
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|7
Olomouc
|12
|5
|4
|3
|10:7
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|12
|4
|4
|4
|10:12
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|12
|2
|4
|6
|8:14
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu