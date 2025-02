Sparta na Slovácku: Poklony pro „blázna“ Kuchtu. Gólman to nezvládl

Jsem zpátky! Silný, nepříjemný, gólový. „Ztracený a znovunalezený“ Jan Kuchta vyslal do světa jasný vzkaz. V jarní premiéře pomohl Spartě gólem a nepřímou asistencí k triumfu 2:0 v pevnosti 1. FC Slovácko. „Kuchtič je blázen. A blázny, pokud tvrdě pracují, mám hodně rád. Potřebujeme jich hodně,“ prohlásil trenér Lars Friis po vydařeném zápase.

Kuchtova obnovená premiéra ve sparťanském dresu neměla chybu. „Jsem za něj šťastný,“ řekl kouč Lars Friis, jenž poslal navrátilce na plac od první minuty. Útočníkův entuziazmus nakazil i ostatní borce úřadujícího mistra, který rychle zbavil soupeře myšlenek na bodový zisk. „Prvních pětatřicet minut bylo velmi dobrých,“ pronesl šéf lavičky, jenž přivítal Kuchtu s otevřenou náručí. Prostor mu dá, to je jasné.

V Uherském Hradišti mu důvěru vrátil. „Jsem za něj šťastný,“ prohodil kouč směrem k osmadvacetiletému hroťákovi. „Nejde jen o to, že dal gól. Byl platný v presinku a ukázal, že má Spartu v srdci. Comeback se mu povedl. Klubu dal předtím dvě velmi dobré sezony,“ připomněl. V létě Kuchta zmizel do dánského Midtjyllandu, ale tam se nechytl. V zimě chtěl zpátky na Letnou. „Myslím, že z toho bude těžit Sparta i sám hráč,“ usoudil Friis.

Hned z první akce napálil útočník po Koscelníkově chybě tyč. Pak hladově sprintoval po nákopu, podstoupil souboj s dvojicí Koscelník-Borek a odražený míč fantasticky poslal lobem do prázdné branky spoluhráč Lukáš Sadílek. „Žádný faul tam nebyl. Jednoznačně naše chyba,“ glosoval situaci s nadhledem domácí kouč Ondřej Smetana. Po půlhodině se do role hlavního hrdiny pasoval sám Kuchta. Po Kairinenově prostrčení do vápna z těžkého úhlu podstřelil gólmana Jiřího Borka.

Právě dvacetiletý nástupce stále zraněného Milana Heči těžký duel nezvládl. Zaváhání před Sadílkovým gólem, kdy vyrazil mimo vápno a hlavičkoval míč přímo k protihráčovým nohám, mu vyčetl i Smetana. „Neměl vybíhat. Nevyhodnotil tu situaci dobře,“ mínil. Mladíkovi, jenž na podzim válel na hostování ve druholigovém Vyškově, po přípravě věřil. Dal mu šanci, kterou si prý zasloužil. „Museli jsme mu dát prostor.“

Nyní je otázka, zda ho v sestavě podrží. „Je mladý a my jsme tady od toho, abychom s ním pracovali,“ sdělil Smetana, jenž měl na lavičce veterána Tomáše Fryštáka. „Heča ještě nemůže ani do plného tréninku,“ osvětlil stav podzimní jedničky. Proti Spartě reprezentant jednadvacítky nevypadal dobře. První chyba ho znervóznila, udělal další. Do utkání se nedostal. Neměl se čeho chytnout, neboť na něj kromě dvou gólových střel nešlo nic moc nebezpečného.

Upřímně, domácí soubor zklamal. Trvalo, než tempo chytl novic Martin Koscelník, jenž na poslední chvíli nastoupil na nezvyklé pozici levého beka místo Štěpána Berana. Nakonec se bývalý hráč Liberce, Rapidu Víden či nizozemské Bredy rozehrál. „Tréninkový mikrocyklus ukázal, že se musíme podívat i po jiné variantě. Martina jsme hodili do vody a v průběhu zápasu se zlepšoval,“ informoval kouč, který má v sestavě po odchodu Merchase Doskiho do Plzně díru. Ta je po neděli i napravo, neboť kvůli zranění záhy odstoupil Gigli Ndefe. „Byl tam jasný zákrok zezadu bez míče a hráč soupeře ani nedostal kartu,“ zlobil se Smetana, jenž nemohl využít dva kmenové členy Sparty - Ondřeje Kukučku a Matyáše Kozáka.

Slovácko začalo hrát až od stavu 0:2, což bylo pozdě. Favorit ubral, už se nehnal za dalšími trefami. Kontroloval pohodový náskok, nadstavbu už nepřidal. „Chceme víc,“ připustil Friis. Vítězové napálili dvakrát tyč, kromě Kuchty naštvala konstrukce Martina Suchomela. „Soupeř si to posledních deset minut zkušeně uhrál,“ uznal trenér poražených.

