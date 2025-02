Koscelník „utekl“ z Bredy na Slovácko: Chci hrát, tam bych šanci neměl

Hodili ho do vody. Martin Koscelník (29) se připojil ke Slovácku těsně před startem jarní části Chance Ligy a proti Spartě (0:2) už byl v základu. Na levém beku, což rozhodně není jeho post. Jenže po odchodu Merchase Doskiho do Plzně nemá klub tuto pozici dostatečně kvalitativně obsazenou. Čtrnáctinásobný slovenský reprezentant se po špatném začátku rozehrál ke slušnému výkonu. „Postupně jsem se do toho dostal. Kluci mě podrželi,“ pochvaloval si bývalý hráč Liberce, Rapidu Vídeň a naposledy nizozemské Bredy.

Jaký byl váš první zápas za Slovácko?

„Podali jsme celkem dobrý, bojovný výkon. Škoda začátku, kdy jsme udělali nějaké chyby. Potom jsme ukázali, že se dokážeme dostat i dopředu a do šancí. Mrzí mě, že jsme je neproměnili. Ať už Klímič (Jiří Klíma), já anebo Juri (Pavel Juroška). Mohl to být jiný zápas.“

Co vaše osobní dojmy?

„Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky. Jsem rád, že jsem dostal šanci. Ani si nepamatuju, kdy jsem hrál poslední mistrák. Nastoupil jsem po delší době a postupně jsem se do toho dostal. I kluci mě podrželi. První týden mi ukázal, že jsou tu kvalitní hráči a že dokážeme hrát dobrý fotbal. Jen musíme být koncentrovaní na každý okamžik.“

Přimotal jste se k Sadílkově prvním gólu. Nedohodli jste se s brankářem Jiřím Borkem, jenž vyběhl mimo vápno?

„Viděli jsme, že tam jde balon a slyšel jsem, jak si gólman křiknul: Já! Tak jsem to nechal a bohužel se to blbě odrazilo k jejich hráči. Ten to už měl jednoduché, střílel do prázdné branky.“

Je to pro vás z nizozemské ligy velká změna?

„Trošku jiné to je. Některé věci jsou lepší tady. Česká liga a Slovácko jsou super. Jsem rád, že jsem tu nabídku přijal. V hlavě jsem nastavený tak, že chci hrávat. V Bredě jsem do léta určitě šanci neměl. Ale to angažmá hodnotím pozitivně. Hlavně první rok, kdy jsem přišel s tím, že klub chce postoupit do Eredivisie. To se podařilo. I statisticky mi to vyšlo, šest gólů za sezonu jsem dlouho nedal. Cítil jsem se tam jako doma.“

Proč jste tedy ztratil místo?

„Vyměnil se trenér. Tak to ve fotbale chodí. Asi tolik k tomu. Odchod do Slovácka se seběhl rychle, ze dne na den. Stejně jako jsem předtím přestupoval z Rapidu Vídeň do Bredy.“