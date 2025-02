Durosinmi háže „bomby“: nečekaná zbraň Plzně i tlak na Liberec

Vstup do ligového jara Plzni hrubě nevyšel, prohru v Olomouci (1:2) kousal elitní tým Chance Ligy těžce celý týden. V sobotu doma s Libercem půjde Viktoria do zápasu s jasným tříbodovým úkolem. Z Hané si trenér Miroslav Koubek odvezl alespoň jedno plus – velmi dobře vypadal Rafiu Durosinmi (22), který po více než roce a čtvrt zasáhl do ostrého zápasu. Ve vápně se dostal do několika nebezpečných pozic a ukázal jednu nečekanou zbraň.

Rafiu Durosinmi po dlouhé léčbě kolene dostal v Olomouci na hřišti přibližně závěrečnou dvacetiminutovku. Jasně – musí si zvykat na zápasové tempo, získat jistotu s balonem a postupně nabrat herní praxi. Přesto byl při závěrečné snaze Plzně o vyrovnání enormně znát.

Pozornost upoutal krátce po příchodu na hřiště. Na levé straně u čáry sebral balon Caduovi a ujal se házení dlouhého autu. Po dlouhé pauze mnozí možná zapomněli, jaké petelice dokáže vysoký hroťák z ruky vymrštit. Balon od něj letí dál, než kam někteří zvládnou kopnout roh.

„Překvapilo mě, že hází aut. Říkal jsem si, že je víc potřeba ve vápně. Ale pokud jsou před brankou vysocí hráči, dlouhý aut je zbraň, může z toho vzniknout tlak. Na druhou stranu nevím, kolik gólů z takových situací dosud padlo. Nepřeceňoval bych to,“ zmínil pro Sport někdejší plzeňský záložník Tomáš Hořava.

Durosinmi jako důrazný hráč do vápna a šikovný hlavičkář v podobných situacích patří před bránu, jenže schopností házet aut prudce i daleko používá svou nečekanou zbraň v jiné pozici. Plzeň má pro podobné případy také autového specialistu Sampsona Dweha. Po Durosinmiho uzdravení může využívat druhého hráče, který aut z ruky hází prudce a daleko. Míč je pro soupeře stejná hrozba, jako při klasických standardních situacích.

Durosinmi na sebe po dlouhé pauze upoutal i výkonem na hřišti. Během 26 minut zvládl šest doteků v soupeřově vápně, dvakrát vystřelil na bránu, podstoupil patnáct soubojů a sedm z nich vyhrál. Během krátké chvíle jasně ukázal, jakou pomocí může pro tým být, pokud se vrátí do bývalé formy před zraněním.

„Z hlediska fyzična to ještě není na celý zápas, určitě ne. Ale přišel v takové speciální chvíli, kdy jsme se do urputné obrany soupeře potřebovali dostat jinak než kombinační složkou. Duro v kombinaci s Vašulínem nám ukázali další velkou možnost našeho družstva, a to sice že jsme si vytvořili tlak i vzduchem. Když tam přišly dvě věže, byli jsme nejvíc nebezpeční,“ zmínil po prohře 1:2 v Olomouci trenér Miroslav Koubek.

Durosinmiho velmi pravděpodobně na nějaký časový úsek použije i v sobotním zápase s Libercem, který Viktoria potřebuje vyhrát. Právě proti Slovanu hrál Durosinmi v říjnu 2023 poslední zápas před zraněním kolene, kvůli kterému následně přišel i o velký přestup do Frankfurtu.

„Prohru v Olomouci jsme si rozebrali, vytěsnit ji z hlavy úplně nejde. Ale je to pryč, teď zase na hřišti odevzdáme maximum. Nic jiného než výhra nás nezajímá,“ řekl před sobotním druhým jarním kolem Chance Ligy plzeňský asistent Jan Trousil.

Viktoria nejspíš nasadí i uzdraveného kapitána Lukáše Kalvacha, který v Olomouci scházel kvůli viróze. „Kalvi už je v pořádku, ale Sampson (Dweh) dostal v Olomouci čtvrtou žlutou, tyhle personální změny v obraně vyřešíme. Ostatní hráči jsou připravení,“ upřesnil Trousil.

Pod tlakem bude i Liberec, který na úvod jara ztratil doma v deseti s Baníkem (0:1). „Vstup našeho mužstva do utkání byl hororový. Že jsme se zlepšili a odpracovali jsme to, není omluva. Jako kdybychom pořádně nerozuměli, jaké tu máme ambice. Z toho pohledu je to velké zklamání,“ zlobil se po prvním utkání jara trenér Slovanu Radoslav Kováč.

Rafiu Durosinmi proti Olomouci: