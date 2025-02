Liga na pivu v Hradci! Petrášek: Jsme nechuťáci. A česká liga je na vrcholu

První – ale určitě ne poslední – mimopražskou Ligu na pivu hostil Hradec Králové, konkrétně Pavijan pub. Tým Ligy naruby v sestavě Jiří Fejgl, Radek Špryňar, Michal Kvasnica, Bartoloměj Černík a Adam Nenadál doplnil tentokrát vzácný host: jeden z lídrů místních Votroků Tomáš Petrášek, který strávil většinu své kariéry v zahraničí. „Českou ligu jsem sice nehrál, ale pečlivě sledoval. A můžu říct, že liga je teď v nejlepším stavu, co kdy byla, po všech stránkách. Jsme na vrcholu,“ těší urostlého stopera.

Ten se rozpovídal i o detailech moderního fotbalu, rozestavení a datech. „V Rakówě jsme měli vždycky 36 hodin na to, abychom po každém zápase vyplnili podrobný report jako ve firmě. Trenérský štáb to všechno četl a strašně je zajímal feedback nás hráčů. Takticky mě to ohromně zdokonalilo a zlepšilo,“ říká Petrášek.

