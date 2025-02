SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:2. Emoce, divočina sudích i vyloučený Koubek

Plzeň zdolala Liberec po třech ligových zápasech a v jarní části nejvyšší soutěže po nečekané pondělní porážce v Olomouci poprvé bodovala. Zároveň se vítězně naladila na čtvrteční úvodní utkání vyřazovací fáze Evropské ligy v Budapešti proti Ferencvárosi. Slovan na jaře i podruhé prohrál a zůstal na 11. místě tabulky.

Západočechům kvůli čtyřem žlutým kartám chyběl obránce Dweh a do stoperské trojice se tak poprvé v jarní části sezony dostal zkušený kapitán Hejda. Také Slovan kvůli trestu postrádal jednoho z lídrů defenzivy Mikulu, liberecký trenér Kováč tak změnil formaci a vyrukoval se čtyřmi zadáky.

Severočechům v úvodu obrana příliš nefungovala. V osmé minutě potáhl balon středem pole Šulc, přiťukl na pravou stranu Havlovi a ten se z první trefil přesně ke vzdálenější tyči. Nebylo přitom úplně jasné, zda chtěl střílet nebo centrovat. Třicetiletý halfbek v jarní části sezony skóroval podruhé, v minulém týdnu se prosadil při porážce 1:3 v Evropské lize v Bilbau.

V 11. minutě domácí zvýšili. Adu ve středu hřiště přetlačil Kayonda a svůj samostatný únik zakončil gólem, byť brankáře Koubka překonal až napodruhé z dorážky. Ghanský útočník se trefil popáté v ligovém ročníku.

Slovan ale záhy snížil. Nyarko se probil přes Markoviče, který nešťastně tečoval míč přímo do běhu k Višinskému a ten po zemi zamířil přesně k zadní tyči. Nejlepší liberecký střelec probíhajícího ročníku skóroval v ligové sezoně posedmé.

Po velmi divokém úvodu se hra ve zbytku první půle uklidnila. Ve 23. minutě předvedli domácí povedenou kombinační akci, na jejímž konci vypálil těsně vedle Šulc a devátou branku v ligovém ročníku nepřidal.

Po změně stran se favorit snažil kontrolovat průběh a zpočátku nepouštěl soupeře do šancí. Po hodině hry se ale Viktoria až moc zatáhla a Slovan to po chvíli potrestal. Hlavatý převzal míč do Ghaliho, navedl si ho do vápna na střelu a z voleje nedal brankáři Jedličkovi šanci. Bývalý plzeňský záložník se trefil popáté v ligové sezoně.

Na opačné straně mohl ihned odpovědět Markovič, po dlouhém autu od střídajícího Durosinmiho ale hlavou těsně minul. Poté Slovanu zkomplikoval závěr zápasu brankář Koubek. Bývalý český reprezentant vyběhl daleko z vápna a po souboji s ním upadl unikající Durosinmi. Sudí Jan Beneš nejprve nechal hru pokračovat, ale po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru Koubka v 74. minutě při jeho druhém startu po návratu do Liberce vyloučil.

Mezi tyče musel náhradník Krajčírik, kterému přepustil místo Hlavatý. Slovenský gólman při svém debutu v české lize čisté konto v oslabení neudržel. Kopicův centr v 85. minutě nechtěně přizvedl za sebe obránce Plechatý a Markovič ze strany z voleje rozhodl.

Srbský stoper skóroval za Plzeň poprvé od letního příchodu z Partizanu Bělehrad. Na trávníku přitom už vůbec nemusel být. Krátce předtím zatáhl na půlce unikajícího Krollise a mohl být rád, že dostal jen žlutou kartu. Přijít totiž nejspíš měla karta červená.

Viktoria už udržela vedení i v osmiminutovém nastavení a doma v lize od porážky s Libercem vloni v březnu pošestnácté za sebou bodovala. Slovan vytěžil z posledních čtyř venkovních duelů v nejvyšší soutěži jen jednu remízu.