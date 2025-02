Pokorný: Návrat do Ostravy? Jen oťukávačka. Baník byl porazitelný

Přes pět let nastupoval za Baník, pak přestoupil do Olomouce a vyrostl z nadstandardního ligového obránce. Příběh Jakuba Pokorného mohl mít další zajímavé pokračování teď v zimě. Ostrava hledala pravonohého stopera za Emmanuela Uchennu a ozvala se znovu právě odchovanci Znojma, kterému v červnu končí na Hané smlouva.

Jak daleko, nebo blízko byl v lednu váš návrat do Ostravy?

„Proběhla možná jen taková oťukávačka. A dál nic...“ (úsměv)

Takže bodový zisk ze vzájemného utkání byl vzhledem k převaze ve druhé půli blíž?

„Převahu jsme měli možná jen herní nebo optickou, protože jinak jsme si toho moc nevypracovali. Prakticky nic. Jen jednu hlavu ve druhém poločase. Byli jsme málo nebezpeční, hráli jsme jen na půlce bez zakončení.“

Skóre mate i vzhledem k neproměněným tutovkám Filipa Kubaly, že?

„Stoprocentně, zachránilo nás to. O to víc je to škoda, protože pak už toho taky moc neměli. Věděli jsme, že Baník je porazitelný, ale bohužel jsme udělali tu jednu chybu.“

Balon prošel do sítě po Kohútově nástřelu dost zvláštně...

„Přišel centr na přední. Já jsem tam musel jít blbě za Kubalu, který to nějak protlačil na Buchtiče a ten to dával do prázdné. Ani nevím přesně.“

Porazitelný Baník jste myslel v souvislosti s jeho oslabenou sestavou?

„To ne, spíš podle toho, jak to vypadalo na hřišti. Je úplně jedno, kdo nastoupí. Ale myslím, že tentokrát byl Baník k poražení.“

I díky tomu, že se vám celkem dařilo pokrývat Ewertona daleko od branky?

„Chtěli jsme ho vyřadit ze hry tím, že budeme zavírat jejich pravou stranu, takže tu druhou, než kde hraje. V průběhu hry se k akcím samozřejmě dostal, ale párkrát se nám ho podařilo dobře dostoupit a získat na něm balony nebo standardku. Ale bylo toho málo.“

Kolik chybělo vaší hlavičce po standardce ve třinácté minutě? Stačilo jen líznout do prázdné brány.

„Nechybělo vůbec nic. Na videu jsme si ukazovali standardku s Plzní, kde jsem to dával Jedličkovi přímo do rukou. Tak jsem si říkal, že to zkusím prodloužit ze stejné pozice tentokrát na zadní. Kdybych věděl, že jde do tmy, prodloužím to stejně. Stačilo by to...“