Liga očima fanoušků: Že Áda tlačí na rozhodčí? Proti srsti. Baník jako rodina

Soupeř z neoblíbených hrající primárně o svou čest. Budějovické Dynamo, klub v situaci, která lehce připomíná tu zelenobílou před dvaceti lety. Kvůli vzájemným výsledkům koluje i pojem „bohemácká Nemesis“. Může se to zdát neuvěřitelné, ale v lize není mnoho týmů, se kterými mají Klokani krátkodobě tak špatnou bilanci. Ideální scénář, totiž dvě branky do 10. minuty a nedat soupeři čuchnout, nebyl příliš daleko. Mohly být i tři, jenže co dostal Jan Matoušek shora do rychlosti, ubrali mu na technice. Proměňovat polovinu svých šancí, hraje bundesligu. Naštěstí si Dynamo podřízlo větev samo. Júsuf využil chybu v rozehrávce, aby za pár minut Reichl skvěle lapil Skalákovu penaltu. Dál to nebyl žádný super výkon a druhý gól moc a moc chyběl. Tribuny zvládly 85 minut nervů. Proč nemůže být jeden zápas v klidu?! 3:0, 4:0… Vem to čert, historie se neptá jak, ale kolik. Sám trenér Veselý mluvil o nutnosti potvrdit výhru z Jablonce, ta by ztrátou ubrala na hodnotě. Vstup do soutěže lze brát za úspěšný a do Hradce jet absolutně v klidu. Klokani bojují!

Když se k absenci Matěje Šína přidal vykartovaný Tomáš Rigo, bylo jasné, že bez dvou klíčových hráčů středové řady nebude utkání se Sigmou jednoduché. Aby toho nebylo málo, den před zápasem začaly prosakovat informace o řádící viróze a všichni tak nějak tušili, že to bude vyloženě na morál. Ze základní sestavy vypadli ještě Erik Prekop a Karel Pojezný. Dalších pár hráčů pak nastoupilo s teplotou a sebezapřením. Na kvalitě výkonu se to zákonitě projevilo, logicky chyběla lehkost, sehranost i větší kvalita na míči. Ale to, co nechybělo a nakonec rozhodlo, byla obrovská bojovnost všech kluků a neprostupná obrana. Dominik Holec působí neskutečně jistě, obranu před sebou diriguje i hecuje, a přesto, že nemusel vytahovat extra zákrok, tak má na další nule obrovský podíl. Stejně tak výborní stopeři Matěj Chaluš a Michal Frydrych, který si – jak prozradil se slzami v očích trenér Hapal – v týdnu prožil velmi smutné období. Jsem si jistý, že nejen on, ale celý tým věnují toto vítězství Míšově mamince do nebe. Protože Baník není jen klub, ale také rodina.

Nejzajímavější na celém zápase tak byly výkony náhradníků. Vasil Kušej by měl dle mého názoru rovnou zamířit do základní sestavy a David Moses vypadal také velmi zajímavě a těším se, až ho uvidím častěji. V neděli přijede do Edenu Baník, čeká nás jeden z vrcholů jara. Průměrný výkon tentokrát na výhru asi stačit nebude, je na čase zabrat.

Troufnu si tvrdit, že výhra v Pardubicích byla v myslích všech fanoušků ve škatulce „povinná“. Tak se nakonec také stalo, přestože nešlo o zápas, na který se bude jakkoli vzpomínat. Slávisté vypadali na hřišti trošku lépe než proti Mladé Boleslavi, je však třeba mít na paměti, že soupeř ani v plné sestavě nedosahuje kdovíjakých kvalit a v sobotu mu ještě část hráčů chyběla. V první půli to bylo už trošku tradiční trápení v poslední třetině hřiště, takže přes velký počet střel nelze mluvit o mnoha velkých šancích. Vysvobození přinesla tak trochu náhodná penalta. Vítězství je zasloužené, nicméně do topu má Slavia stále ještě daleko.

VIKTORIA PLZEŇ

Rozhodčí předvedl divoký karetní mariáš

Šílená sobota, jinak to nazvat nelze. Super začátek, v 11. minutě 2:0. Potom divné polevení, Liberec vyrovná a dost divoký karetní mariáš rozhodčího. Ono z mého pohledu se do toho dost zamotával od začátku a těmi kartami to fakt vyšperkoval. Mně je to fakt proti srsti poslouchat, že Áda zase tlačí na rozhodčí… Ať pískají rovinu, a pokud se spletou, tak ať to hlavně nekompenzujou. To je cesta do pekel.

Jinak pěkný fotbal, pouze by to chtělo dávat pozor v obraně, inkasované branky byly zbytečné. I když to jde říct i směrem k soupeři. Zvlášť ten první gól od Havla, to byla věc. Asi nikdo nečekal střelu.

Nespěme na vavřínech. Je před námi vražedná kombinace. Dvakrát Madaři, Teplice, Slavia… Bude třeba koukat nejenom vpřed, ale i za sebe. Vlčáci nespí, budou nás honit, cítí krev.

Bojujme za Plzeň. Jo a celý VAR pošlete, víte kam. Sudí jsou tam tři a vidět to musí i bez něho.

Čest královně Viktorce, VAR žeňte z ligy klackem!

KOVI. 56 let, koordinátor distribuce