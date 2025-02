Footcast Preview: Teplice na Plzeň umí. „S“ vítězně a Liberec zabere

V nejnovější epizodě Footcast Preview byl hostem Davida Sobiška a Jakuba Podaného hráč Teplic - Ladislav Takács. Nejprve se probral jeho zdravotní stav, pak co ho žene dopředu, jestli měl myšlenky na konec kariéry a jaké emoce ho přepadly po letním návratu na Stínadla?

Poté došlo na obvyklé preview všech osmi ligových zápasů z 22. kola. „Skláři si dokázali vytvořit spoustu střel s Mladou Boleslaví a ve stejném trendu budou chtít pokračovat, jen se musí zaměřit na lepší efektivitu. Jejich hlavní zbraní mohou být situace v křídelních prostorech s následným centrem. Myslím si, že v tomto zápase dokážou skórovat,“ řekl k utkání Teplic s Plzní Jakub Podaný.

David Sobišek si myslí, že nedělní šlágr kola mezi Slavií a Baníkem nabídne menší počet branek. „Oba týmy na jaře ještě neinkasovaly. Otázka samozřejmě je, v jakém stavu dojede Baník po nemoci do Edenu. Se Sigmou si ale Ostravané ověřili, že můžou vyhrát zápas jen na vůli a morál, může je to obrovsky posílit. U Slavie bude zcela zásadní, jestli bude fit Tomáš Chorý. Když nebude, mám další důvod, proč by mohlo padat méně gólů. Maximálně tři branky jsou ve Fortuně v kurzu 1.52.“

V utkání Karviné se Spartou predikuje Ladislav Takács další gól pro Jana Kuchtu. „Karviná se snaží hrát fotbal, rukopis Martina Hyského je jasný a i po zimních změnách od svého kombinačního fotbalu nechce ustoupit. To bude naprosto ideální pro Kuchtu, který bude znovu nahánět stopery domácích a navíc Karviná nebude hrát tak nízko, takže bude mít navíc prostor pro náběhy za její defenzivu. I proto si myslím, že přidá po návratu do Sparty třetí ligový gól.“

Premiéra Footcast Preview poběží na obrazovkách O2 TV Fotbal ve 20.00. Na O2 TV Sport pak ve 22.30. Následující dny poběží další reprízy.