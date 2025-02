Pekarík jako Poborský, podpis šokoval. Nešpor: Vůbec to nechápu...

Když se před devatenácti lety vracel Karel Poborský do Českých Budějovic po hořkém konci ve Spartě, šlo o senzaci. Z Letné byl odejit, Dynamo působilo ve druhé lize a reprezentant měl před mistrovstvím světa v Německu, posledním, na kterém se Češi objevili. Nicméně tato zpráva památný comeback přebila. Šokovala. Peter Pekarík, bez přehánění legendární slovenský bek, stráví minimálně jaro na jihu Čech. Dobrovolně přichází do beznadějně posledního týmu tabulky. Proč?!

Apríl v únoru, tak působila zpráva o přestupu Petera Pekaríka do Českých Budějovic. Ještě v červnu na německém EURO 2024 bránil Leandra Trossarda, Mychajla Mudryka nebo Phila Fodena, do všech čtyř zápasů včetně osmifinále s Anglií nastoupil v základní sestavě slovenské reprezentace. V sobotu již bude na Střeleckém ostrově strážit jabloneckého Vachtanga Čanturišviliho neboli Vakha.

Přitom se zdálo, že Pekaríkova kariéra skončí tam, kde začala. V Žilině. Všechno dávalo smysl. Po parádních sezonách v Německu se loni v létě vrátil domů, na podzim pomohl k druhému místu a nahánění vedoucího Slovanu. Leč v MŠK vydržel jen půl roku, přednost dal jihu Čech.

„Že by přicházel kvůli penězům? Asi ne. Že miluje fotbal? Přece mohl pokračovat na Slovensku. Ve srandě mě napadá jen to, že si tam někde našel milenku,“ vtipkoval někdejší útočník Martin Nešpor v pořadu Liga naruby Zoom. „Protože jinak doopravdy nechápu, proč člověk, zvyklý na nějakou úroveň, jde v takovém věku do Českých Budějovic. Vždyť to, co se tam děje v posledních letech, je ostuda, šaškárna. Nemá to nic společného s profesionální úrovní,“ dodal.