Kliment: Nechtěl jsem to vzdát, děkuji i Hübschmanovi. Žene mě král střelců

Vypadalo to, jako byste ty tři měsíce vůbec nechyběl.

„Cítil jsem se dobře, samozřejmě jsem pociťoval zápasové manko, po dvaceti minutách jsem trošku funěl, ale na hřiště jsem se moc těšil. Do zápasu jsem pak vstupoval jen s jednou myšlenkou: dát gól. A to se povedlo, vyšlo to na výbornou.“

Do takového zápasu se asi jde dobře, viďte?

„Kontrolovali jsme hru prakticky celý zápas, je pro nás důležité, že jsme Pardubicím nedovolili zápas nijak zkomplikovat. Konečně se nám povedlo udržet čisté konto. Myslím si, že i vzhledem k výsledku jsme si druhý poločas užili.“

Znovu jste navázal na úspěšnou spolupráci s Filipem Zorvanem. Cítil jste, že bude prostrkávat míč?

„Trošku jsem to tušil. Neměl bych mu ani za zlé, kdyby střílel. Spíš Filip vycítil, že by mi mohl míč prostrčit ještě do lepší pozice, byla z toho perfektní asistence.“

Počítal jste s rolí žolíka, nebo jste se cítil na základní sestavu?

„Poslední týden jsem trénoval s týmem. Čekali jsme, jak bude noha reagovat. Samozřejmě jsem chtěl hrát, ale po konzultaci v rámci realizačního týmu jsme usoudili, že by to asi nebylo nejlepší. Sám jsem na konci zápasu cítil, že na start od úvodních minut to ještě nebylo.“

Zranění, které vás vyřadilo na tři měsíce ze hry, vás už nelimituje?

„Všechno už je snad v pořádku. Samozřejmě s přibývajícím věkem je potřeba dbát i na péči o sebe. Mám pocit, že za poslední tři měsíce jsem se o sebe staral snad nejvíce za celou kariéru. Chtěl jsem být co nejdříve zpět. K návratu mě hnala spousta věcí.“

Koruna krále střelců?

„Byl to samozřejmě i král střelců.“

Překvapuje vás, že i po tříměsíční absenci jste stále na čele?

„Po očku jsem to sledoval. Třeba i Eweho (Ewertona), nechtěl jsem to vzdát. Souboj o korunu krále střelců beru jako jednu z největších motivací. O to líp se mi vracelo zpět. Chtěl jsem využít všech dostupných prostředků, abych se mohl vrátit co nejdříve.“

Měl jste myšlenky i na konec sezony? První zprávy to naznačovaly.

„První diagnóza byla špatná, ale já jsem to nechtěl vzdát, nechtěl jsem jít na operaci. Snažil jsem se využít všech kontaktů, které mám. Moc mi pomohlo, že jsem členem reprezentace. Konkrétně Tomáš Hübschman mi moc pomohl. Psali jsme si, chodil se mnou na prohlídky. Samozřejmě mi pomohli i lidi v klubu, ve všem mi vyhověli. Jsem rád, že jsem zpátky, ale stále nemám vyhráno.“

Každopádně vracíte se na hřiště v situaci, kdy Sigma bojuje o umístění ve skupině o titul. Jak se naskakuje do rozjetého vlaku?

„Chci kluky pochválit. Velice důležitá byla výhra proti Plzni. Vnímám to jako moment, který nám může ještě více pomoci. O motivaci máme samozřejmě postaráno. Ale budeme se stále držet při zemi, v tuhle chvíli nemá smysl dávat si nereálné cíle.“

V útoku vás zastoupil Matěj Mikulenka, který zahodil asi tři šance, zatímco vy jste se hned trefil. Můžete ho trochu popíchnout...

„Miky to v útoku zvládnul skvěle. Vnímám to tak, že není úplně typický útočník. Pořád je mladý, zastoupil mě výborně. Dobírat si ho určitě nebudu. Anebo možná jo, když jste mi to poradil...“ (smích)