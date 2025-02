Sparta v Karviné: Skvělý zápas kazila tma. Co se stalo? Hyský nevěděl

Ještě v minulé sezoně hrál Denny Samko druhou ligu za Varnsdorf, odkud si ho v létě vytáhl trenér Martin Hyský do Karviné. Věděl, co může od dynamického záložníka čekat. Proti Spartě bylo rodáka z Náchoda plné hřiště. „Fenomenální výkon. Asi náš nejlepší hráč,“ smekl Hyský. Nejprve Samko po rohu zapsal asistenci na Krčíkův zásah a za pár minut si našel Plankovu přihrávku mezi stopery a v pádu ji poslal mimo Vindahlův dosah. Až do konce neúnavně dřel, bylo vidět, jak mu po vydařeném vstupu narostlo sebevědomí. Skvěle zahráli i další karvinští borci – rychlík Šigut, univerzál Bužek, sebejistý stoper Camara či jeho kreativní kolega Krčík.

Dvojitý výpadek světel

Velký fotbalový zážitek narušil dvakrát výpadek světel. Nejprve po půlhodině hry, pak ve druhé půli. A netrval krátce. Ve druhém případě přes dvacet minut. Nepříjemné přestávky se nelíbily ani jedné straně. Na stadion musel operativně dorazit technik, který poruchu opravil. Ovšem nebylo to hned. „Nedostal jsem vysvětlení, co se stalo. Nikdo to nečekal, určitě budeme chtít najít vysvětlení. První přerušení pomohlo Spartě, druhé asi nám,“ reagoval domácí kouč Martin Hyský. „Každopádně chci pochválit lidi, co se tady o nás starají, jak dobře připravili na patnáctého února trávník,“ našel pozitivum.