SESTŘIHY: Sparta se drží v čele, ztráty Baníku i Plzně. Karviná a Slavia vyhrály

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rrahmani se dotáhl na čelo nejlepších střelců, návrat Panáka vítězný
Daniel Barát ze Slovácka v utkání s Jabloncem
Hráči Karviné se radují z branky do sítě Teplic
Trenér Pardubic David Střihavka
Chance Liga
Jablonec v 7. kole Chance Ligy porazil Slovácko 2:0. Karviná přehrála Teplice vysoko 4:1, u tří branek byl Senegalec Abdallah Gning. Pardubice remizovaly s Bohemians 1:1, stejným výsledkem skončil duel Dukly s Hradcem Králové. Jednobrankovou remízu zapsal i Liberec proti Plzni. Olomouc si doma poradila s Baníkem 1:0. Sparta si udržela první příčku vítězstvím nad Zlínem 3:0. Sledujte SESTŘIHY všech utkání na webu iSport.

Rrahmani v čele ligových střelců

Sparta porazila na závěr 7. kola Chance Ligy v domácím prostředí Zlín 3:0. Vítězství Letenských řídil Albion Rrahmani, který se prosadil nejprve po rohu Kaana Kairinena, druhý gól přidal ranou zpoza vápna. Kosovan dotáhl Matěje Vydru v tabulce střelců. Mezi jeho branky se vklínil Veljko Birmančevič, který využil centr Johna Mercada. Za hosty korigoval v nastavení Zviad Natchkebia. Sparta zvítězila v lize pošesté v řadě a je znovu první, nováček ze Zlína podruhé prohrál  

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rrahmani se dotáhl na čelo nejlepších střelců, návrat Panáka vítězný • iSport.tv
Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rrahmani se dotáhl na čelo nejlepších střelců, návrat Panáka vítězný • iSport.tv

„Sešívaní“ překvapení nedopustili

Duel Slavie na hřišti Mladé Boleslavi otevřel v úvodu utkání Mojmír Chytil, když doskočil nejvýše na rohový kop Michala Sadílka. Domácím se podařilo vyrovnat ve druhém poločase z penalty, pokutový kop se pro přešlap hostujících hráčů opakoval, trefil se Matyáš Vojta. Vedení a následné tři body zajistila „sešívaným“ trefa střídajícího Štěpána Chaloupka, vítězství v nastavení pojistil Ivan Schranz.

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek • isportTV

Plzeň přišla o body i Višinského

Plzeň remizovala v 7. kole Chance Ligy na půdě Liberce 1:1. Kromě bodové počítají Viktoriáni i personální ztrátu. Denis Višinský byl po tvrdém souboji s Azizem Kayondem otřesený a musel za pomoci nosítek ze hřiště. Hosty ale nucené střídání nerozhodilo, o chvíli později si našel odražený míč Ladra a uklidil ho k tyči. Ve druhém poločase srovnal po rohovém kopu Michala Hlavatého obránce Šimon Gabriel. Plzni se tak vzdaluje čelo tabulky, patří ji 5. místo. Slovan bodoval po dvou porážkách a v neúplné tabulce je osmý. 

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:1. Gabriel odpověděl na gól Ladry, otřesený Višinský musel střídat • iSport.tv

Baník se po odchodu opor trápil

Souboj neúspěšných týmů čtvrtečních předkol dopadl lépe pro domácí Sigmu, která zdolala Baník 1:0. Olomouc poslal do vedení po centru Jana Navrátila patičkou Daniel Vašulín. Jeho krásná třetí branka v sezoně byla jediná v celém utkání a podtrhla špatný vstup do sezony Ostravy. Tým trenéra Pavla Hapala má po pěti zápasech pouhé čtyři body a nachází se na 13. místě. Vyrovnat se také musí s odchody Matěje Šína a Tomáše Riga. Sigma, které si po neúspěchu s Malmö zahraje Konferenční ligu, se posunula na pátou příčku.

Video placeholder
SESTŘIH: Olomouc - Baník 1:0. Elegantní patička Vašulína rozhodla, hosté se bez Riga a Šína trápili • iSport.tv

Gning sestřelil bývalého zaměstnavatele

Karviná porazila Teplice 4:1 a posunula se na páté místo tabulky. Dvěma rychlými góly se blýskl bývalý hráč Sklářů Gning, po přest ávce přidali další trefy Bužek a Ezeh. Hosté už jen v závěru snížili a protáhli sérii čtyř porážek.

Video placeholder
SESTŘIH: Karviná – Teplice 4:1. Gning sestřelil bývalého zaměstnavatele, hosté prohráli počtvrté v řadě • isportTV

Severočeši zůstávají neporaženi

Jablonec zvítězil na půdě Slovácka 2:0. Domácí zahodili řadu šancí, zatímco hosté byli maximálně efektivní. Po chybě kapitána Trávníka skóroval Novák, v závěru po rohu přidal druhý gól Martinec. Slovácko proti Jablonci doma neskórovalo od dubna 2023.

Video placeholder
SESTŘIH: Slovácko – Jablonec 0:2. Severočeši zůstávají neporaženi, prosadili se Novák a Martinec • isportTV

Zápas „o šest bodů“ skončil remízou

Hradec Králové remizoval na hřišti Dukly 1:1. Východočechy poslal do vedení van Buren, domácí ale v 75. minutě zachránil střídající Fokam. Oba týmy tak mají po sedmi duelech na kontě jedinou výhru a jsou nadále sousedy v tabulce.

Video placeholder
SESTŘIH: Dukla – Hradec Králové 1:1. Zápas „o šest bodů“ skončil remízou, za domácí vyrovnal Fokam • isportTV

Východočeši se ode dna tabulky neodlepili

Pardubice při premiéře nového majitele Karla Pražáka remizovaly s Bohemians 1:1. Po chybě brankáře Reichla poslal hosty do vedení Patrák, jenže v závěru připravil Východočechy o první výhru i čisté konto Kadlec.

Video placeholder
SESTŘIH: Pardubice – Bohemians 1:1. Východočeši se ode dna tabulky neodlepili, v závěru srovnal Kadlec • isportTV

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

