SESTŘIHY: Sparta se drží v čele, ztráty Baníku i Plzně. Karviná a Slavia vyhrály
Jablonec v 7. kole Chance Ligy porazil Slovácko 2:0. Karviná přehrála Teplice vysoko 4:1, u tří branek byl Senegalec Abdallah Gning. Pardubice remizovaly s Bohemians 1:1, stejným výsledkem skončil duel Dukly s Hradcem Králové. Jednobrankovou remízu zapsal i Liberec proti Plzni. Olomouc si doma poradila s Baníkem 1:0. Sparta si udržela první příčku vítězstvím nad Zlínem 3:0. Sledujte SESTŘIHY všech utkání na webu iSport.
Rrahmani v čele ligových střelců
Sparta porazila na závěr 7. kola Chance Ligy v domácím prostředí Zlín 3:0. Vítězství Letenských řídil Albion Rrahmani, který se prosadil nejprve po rohu Kaana Kairinena, druhý gól přidal ranou zpoza vápna. Kosovan dotáhl Matěje Vydru v tabulce střelců. Mezi jeho branky se vklínil Veljko Birmančevič, který využil centr Johna Mercada. Za hosty korigoval v nastavení Zviad Natchkebia. Sparta zvítězila v lize pošesté v řadě a je znovu první, nováček ze Zlína podruhé prohrál
„Sešívaní“ překvapení nedopustili
Duel Slavie na hřišti Mladé Boleslavi otevřel v úvodu utkání Mojmír Chytil, když doskočil nejvýše na rohový kop Michala Sadílka. Domácím se podařilo vyrovnat ve druhém poločase z penalty, pokutový kop se pro přešlap hostujících hráčů opakoval, trefil se Matyáš Vojta. Vedení a následné tři body zajistila „sešívaným“ trefa střídajícího Štěpána Chaloupka, vítězství v nastavení pojistil Ivan Schranz.
Plzeň přišla o body i Višinského
Plzeň remizovala v 7. kole Chance Ligy na půdě Liberce 1:1. Kromě bodové počítají Viktoriáni i personální ztrátu. Denis Višinský byl po tvrdém souboji s Azizem Kayondem otřesený a musel za pomoci nosítek ze hřiště. Hosty ale nucené střídání nerozhodilo, o chvíli později si našel odražený míč Ladra a uklidil ho k tyči. Ve druhém poločase srovnal po rohovém kopu Michala Hlavatého obránce Šimon Gabriel. Plzni se tak vzdaluje čelo tabulky, patří ji 5. místo. Slovan bodoval po dvou porážkách a v neúplné tabulce je osmý.
Baník se po odchodu opor trápil
Souboj neúspěšných týmů čtvrtečních předkol dopadl lépe pro domácí Sigmu, která zdolala Baník 1:0. Olomouc poslal do vedení po centru Jana Navrátila patičkou Daniel Vašulín. Jeho krásná třetí branka v sezoně byla jediná v celém utkání a podtrhla špatný vstup do sezony Ostravy. Tým trenéra Pavla Hapala má po pěti zápasech pouhé čtyři body a nachází se na 13. místě. Vyrovnat se také musí s odchody Matěje Šína a Tomáše Riga. Sigma, které si po neúspěchu s Malmö zahraje Konferenční ligu, se posunula na pátou příčku.
Gning sestřelil bývalého zaměstnavatele
Karviná porazila Teplice 4:1 a posunula se na páté místo tabulky. Dvěma rychlými góly se blýskl bývalý hráč Sklářů Gning, po přest ávce přidali další trefy Bužek a Ezeh. Hosté už jen v závěru snížili a protáhli sérii čtyř porážek.
Severočeši zůstávají neporaženi
Jablonec zvítězil na půdě Slovácka 2:0. Domácí zahodili řadu šancí, zatímco hosté byli maximálně efektivní. Po chybě kapitána Trávníka skóroval Novák, v závěru po rohu přidal druhý gól Martinec. Slovácko proti Jablonci doma neskórovalo od dubna 2023.
Zápas „o šest bodů“ skončil remízou
Hradec Králové remizoval na hřišti Dukly 1:1. Východočechy poslal do vedení van Buren, domácí ale v 75. minutě zachránil střídající Fokam. Oba týmy tak mají po sedmi duelech na kontě jedinou výhru a jsou nadále sousedy v tabulce.
Východočeši se ode dna tabulky neodlepili
Pardubice při premiéře nového majitele Karla Pražáka remizovaly s Bohemians 1:1. Po chybě brankáře Reichla poslal hosty do vedení Patrák, jenže v závěru připravil Východočechy o první výhru i čisté konto Kadlec.
Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu