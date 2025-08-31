Rrahmani: Nejlepší narozeniny v životě. Co řekne Brian, dělám. Kabině dal svačinu
Zažil velký den i večer. Na své narozeniny, konkrétně pětadvacáté, potvrdil, že do sezony vletěl, jak se od stomilionové posily čeká. Albion Rrahmani se proti Zlínu trefil dvakrát, přispěl k jasné výhře 3:1, pak dokráčel na tiskovou konferenci - a to vůbec poprvé během působení ve Spartě, kam přestoupil minulé léto.
Byly to fajn narozeniny?
„Myslím, že moje nejlepší v životě. Trefil jsem se dvakrát, přišly ovace fanoušků, taková zpětná vazba. Moc jim děkuju, opravdu pro mě udělali tenhle večer speciální, jsem opravdu upřímně rád.“
V Česku nosí hráči při narozeninách občerstvení do kabiny. Připravíte něco kosovského?
„Tenhle zvyk není jen v Čechách, máme ho také v Kosovu. U nás doma přátelům, kamarádům něco přinesete, když máte narozeniny. Dal jsem svačinu do kabiny, ale bohužel to nebylo nic kosovského, protože tady nemám maminku, která by navařila naše speciality. Ale snad jim bude chutnat.“
Sparta se zvedla po minulé strastiplné sezoně. Čím to je?
„I v mém případě je to díky mužstvu, jak se v tuhle chvíli prezentujeme, protože všichni odvádějí, co v nich je. Tomu odpovídá výkonnost, kterou nyní máme.“
A vy osobně?
„Jsem rád, že se to týká i mě, jsem moc rád, že jako útočník střílím góly. Mám střílet góly. Potřebuju branky, ale bez týmu bych to nedokázal, takže jsem vděčný spoluhráčům i realizačnímu týmu, protože probíráme jednotlivé situace, každý den se věnujeme společné práci, což je důležité. Věřím, že mi forma vydrží.“
Proti Zlínu jste hrál na hrotu, jindy na straně. Jak se liší vaše úkoly?
„Nejpřirozenější pozice je pro mě hrotový útočník, ale na druhou stranu hraju takovou pozici, kterou mi určí trenér. Co řekne Brian, všichni bereme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu