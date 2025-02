Náhrada za Koubka: frustrace a rána před jarem. Hraje o přestup do Liberce

V minulosti patřil mezi nejnadanější gólmany na Slovensku. A když Krajčírik přišel loni v létě na roční hostování s opcí do Liberce, přinesl si z minulého angažmá v Polsku drobné zranění. Sice trénoval, ale nemohl naplno zasáhnout do zápasu. Což ho zbrzdilo. Než se dostal do plné zátěže, uplynul měsíc a půl.

Mezitím sezonu načal jako jednička Jan Hugo Bačkovský. Slovenský gólman odchytal v prvním týmu pouze zápas proti Hlučínu (0:1), po kterém Slovan ostudně skončil v domácím poháru.

„Prožil jsem velmi náročný rok na psychiku. Byly na podzim zápasy, do kterých mě mohli trenéři nasadit. Cítil jsem trochu frustraci, ale chytil jsem to za správný konec,“ prozradil Krajčírik v neděli na tiskové konferenci. „Byl jsem po zranění a potřeboval jsem čas, abych se vrátil do pohody. V prosinci jsem už vypadal dobře,“ pokračoval 24letý brankář.

To se projevilo na jeho výkonech v zimní přípravě, kdy se situace kolem gólmanů v Liberci výrazně protočila. Bačkovský upustil pozici brankáře číslo jedna, o kterou najednou usiloval Krajčírik s nováčkem v kádru Tomášem Koubkem. Toho klub podepsal jako volného hráče. „Je jasné, že Ivan byl na podzim nespokojený, že nechytal. Ale současně byl správně nastavený, aby v přípravě zabojoval o místo. A vše tomu podřídil,“ řekl hráčův agent Andrej Augustin.

Oba brankáři si rozdělili vytíženost v přípravě půl na půl. Koubek se po půlročním období bez angažmá pomalu dostával do tempa, aby byl na start jarní části sezony nachystaný. Přesto vše směřovalo k tomu, že mezi třemi tyčemi začne Krajčírik.

Definitivní verdikt přišel na pátečním tréninku před prvním zápasem proti Baníku (0:1): „Do branky půjde Koubek.“ Krajčírik si ani po půl roce v Liberci nevybojoval pozici jedničky. Naděje se rozprášila.

„Že bychom hostování ukončili, jsme vůbec neřešili,“ odpověděl agent Augustin na dotaz Sportu. „Hostování je platné do konce sezony, vše se rozhodne během jara. Rádi bychom ve spolupráci s Libercem pokračovali,“ poznamenal.

Krajčírik se dostal do branky při Koubkově absenci, když proti Plzni dostal červenou kartu. Slovenský gólman proti Mladé Boleslavi patřil k nejlepším hráčům zápasu, od deníku Sport dostal v hodnocení nadprůměrnou známku sedm.

Krajčírik proti Mladé Boleslavi Inkasované góly 1 Očekávané inkasované góly (xG) 1,82 Střely proti 4 Zákroky 3 Dlouhé přihrávky/úspěšné 7/7 Krátké přihrávky/úspěšné 13/11 Zdroj: Wyscout

„Podal výborný výkon zejména ve druhém poločase. Chytil penaltu v momentě, kdy zápas ještě nebyl rozhodnutí,“ líčil asistent trenéra Miroslav Holeňák, který zastoupil na střídačce vykartovaného Radoslava Kováče. „Podržel nás a dalšími zákroky potvrdil, že je výborný brankář. Hodně nám pomohl k vítězství,“ doplnil.

V utkání na domácím stadionu čelil čtyřem střelám a předvedl tři výrazné zákroky. Sbíral centrované balony a při dlouhých přihrávkách zaznamenal stoprocentní úspěšnost. „Podal jsem velmi dobrý výkon, i když ne jen já,“ zdůraznil Krajčírik.

Teď má před sebou klíčový týden. Liberec hraje v neděli na hřišti Bohemians a trenérovi Kováčovi se vrací po vypršení trestu Koubek. „Doufám, že jsem v utkání ukázal, že mám kvalitu,“ vyslal Krajčírik vzkaz trenérskému týmu. „Ale s Tomášem vycházíme úplně v pohodě. Hodně mi pomáhá, bavíme se o spoustě věcí, radil mi i před zápasem,“ pronesl.

Má ještě půl roku na to, aby se v Liberci ukázal a dostal se před Koubka. Pak vedení klubu rozhodne, jestli na hráče uplatní opci na trvalý přestup.