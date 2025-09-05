Startuje Bílkova mise. Klukům věřím, mají formu, říká kouč U21 před Skotskem. Šín zůstal
Po konci v Plzni byl dva roky mimo lavičku. Odpočíval od stresu, dával si dohromady zdraví. Ani se moc nečekalo, že Michal Bílek (60) bude po šedesátce ještě trénovat v Česku. Teď je to tady. V pátek večer povede bývalý kouč seniorského áčka, reprezentace Kazachstánu, Sparty či Viktorie Plzeň „lvíčata“ v první kvalifikační bitvě se Skotskem o postup na EURO 2027. „Moc mě to baví,“ pochvaluje si kouč začátek štace u mladých talentů.
Za útulným hotelem, který je součástí malebného Archeoskanzenu Modrá u Velehradu, se nachází podvodní tunel se sladkovodními rybami z českých toků. V obřím akváriu najdete líny či kapry. Národní tým U21 však chce na trávníku spíš připomínat jiný chovaný druh – dravé štiky. „Jsem samozřejmě v očekávání, jak to zvládneme. Klukům věřím,“ vzkazuje trenér Michal Bílek. „Vidím, jak hrají v lize. Jsou dobře připravení, pravidelně nastupují, mají formu. Věřím, že předvedeme výkon, který nás přivede k vítězství. Chci, aby se hráči nikdy nevzdali,“ přeje si.
Nástupci Václava Sejka a spol. mají ve skupině o průnik na příští EURO favorizované Portugalsko a dále Skotsko, Gibraltar, Ázerbajdžán, Bulharsko. Nejprve přijdou na řadu vyslanci Spojeného království. Na Bílkův návrat se těší Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, kde dělá klubového trenéra 1. FC Slovácko jeho asistent Jan Kameník.
V úterý se pak představí český výběr na stadionu Gibraltaru, fotbalového trpaslíka. „O jejich fotbale nic nevím. Ale nesmíme nikoho podcenit. Jen jsem se díval, kde tam budeme hrát,“ uvedl záložník Lukáš Ambros z polského Górniku Zabrze, jenž potřeboval na páteční utkání asi nejvíc lístků ze všech hráčů. Pochází totiž z nedalekého Dolního Němčí, ve Slovácku v mládeži působil tři roky.
Také pro něj je spolupráce s Bílkem, vyznavačem pragmatického fotbalu, něco nového. Dosud jeho metody sledoval jen na dálku. A ještě ze zahraničí, kde už dlouho působí. „Vím, že je velký trenér,“ ocenil.
Eduardo se jeví velmi dobře
Na co se ještě mohou fanoušci těšit? Nepochybně na útočníka Yannicka Eduarda z nizozemského Dordrechtu. Rodák z Kadaně, jenž ve třech letech odešel do Nizozemska a patří německému gigantovi z Lipska, si říká o zařazení do základní sestavy či na pozici jednoho z prvních náhradníků.
Byť preferuje komunikaci v angličtině, do českého týmu prý zapadl bez problémů. Hlavně na trávníku. „Jeví se velmi dobře,“ informoval kouč. „Přesně se potvrzuje, co jsme očekávali. Určitě může být pro nás přínosem. Důležitým fotbalovým věcem rozumí i v češtině,“ doplnil.
V elitní jedenáctce nepochybně nebude chybět záložník Matěj Šín, čerstvá posila nizozemského Alkmaaru. I když byla varianta, že si ho vytáhne Ivan Hašek do áčka, zatím na ni nedošlo. V pátek večer bude k dispozici „lvíčatům“, které čeká obtížný sok. Čeští trenéři viděli jejích poslední tři zápasy. „Skotové hrají ve velké intenzitě, presují na soupeřově půlce. Je to velmi nepříjemný tým. Po ztrátě míče jde rychle nahoru. Mají nejen pracovité, ale i technicky vyspělé hráče. Herně jsou na tom fakt dobře,“ charakterizoval s uznáním hosty. „Vstup do kvalifikace je nesmírně důležitý, od pondělí se na něj připravujeme. Z týmu cítím hodně velkou energii. Myslím, že jsme ready. Zbraně na Skotsko máme,“ shrnul bojovně stoper Jan Paluska.