Sešívaný defenzivní unikát. Slavia v číslech překonává i evropské giganty

Pavel Hapal se usadil do tiskového centra v Edenu, chválil své hráče za statečný výkon proti lídrovi tabulky Chance Ligy, až se dostal k zápasovým statistikám – ano, výkon OK, ovšem jen jedna přímá střela na bránu… „Přičítám to výborné defenzivě Slavie,“ zkrabatil čelo po porážce 0:1. O dokonalosti sešívané letky v obranné činnosti je celá aktuální sezona. Data nelžou: armáda Jindřicha Trpišovského patří v mnoha ohledech na špici Evropy! A je jedno, zda ve stoperské formaci hraje Ogbu, Holeš nebo Chaloupek či kdokoliv jiný.