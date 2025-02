Dilema Plzně za „blbost“ Jemelky: možný návrat kapitána, kdo na Dioufa?

Václav Jemelka se nechal vykartovat minulý víkend v Teplicích. Zbytečně odpálil balon směrem na tribunu v blízkosti Dominika Starého, který situaci dobře viděl a vytáhl žlutou. „Byla to blbost, měl si to pohlídat,“ neskrýval rozladění trenér Miroslav Koubek i přes výhru 2:0.

Jemelka je stabilní člen základu, na levém stoperu schází minimálně. Za poslední rok jeho absence napočítáme na prstech jedné ruky. V aktuální sezoně chyběl kvůli kartám v prosinci s Teplicemi (1:1), volněji měl při MOL CUPu v Ústí (4:3), kde odehrál poločas. Jinak neslézá z hřiště.

V neděli se Slavií ale bude na své parťáky koukat jen z tribuny. „Je to levonohý stoper, stabilní hráč sestavy, takže pro nás komplikace,“ připustil Koubek. Už po Teplicích nejspíš s kolegy promýšlel, jak zkušeného beka nahradit.

Nabízí se několik možností, reálné jsou pravděpodobně jen dvě varianty. Ve chvíli, kdy bude chtít na obvyklých postech nechat Svetozara Markoviče a Sampsona Dweha, nasadí na levého stopera Milana Havla. Dalšího zkušeného, poctivého hráče, který sice častěji naskakuje jako wingbek (skoro jedno, zda pravý nebo levý), ale v tříčlenné stoperské formaci umí fungovat.

Kušej nejspíš opět jen na lavičce

Nahrává tomu fakt, že na pravé straně hřiště si proti Ferencvárosi vedl velmi dobře Amar Memič, zvládl i úkoly do defenzivy. Trenéry možná přesvědčil, že v neděli na své straně zvládne pokrýt i Malicka Dioufa, jednu z největších slávistických zbraní.

Pokud by ale trenéři chtěli využít k hlídání Dioufa defenzivnějšího Havla, díru na levém stoperu by museli zalepit jinak. V té chvíli může přijít na řadu varianta s Lukášem Hejdou. Kapitán Viktorie, který už ale vypadl z ideální sestavy, je silný v osobních soubojích, což se může hodit proti Tomáši Chorému. V tom případě by se na levého stopera mohl přesunout Markovič, Dweh by zůstal vpravo.

Slávisté dilema v sestavě pravděpodobně neřeší. Pokud nevypadne na poslední chvíli někdo kvůli zranění nebo nemoci, půjdou na zápas v Plzni v očekávaném složení.

Místo v základu nejspíš opět nezbude na zimní posilu Vasila Kušeje, přednost dostane Ivan Schranz, kterému vyšly poslední dva zápasy v Pardubicích a s Ostravou. Do stoperské trojky se nejspíš na úkor mladého Štěpána Chaloupka vrátí kapitán Tomáš Holeš, na zbylých místech v sestavě zůstanou obvyklá jména.