Ano, chci do Plzně, potvrdil Hyský po prohře Karviné. Dotazy na smlouvu(y)? Ne…
Byl naštvaný, a to tuze výrazně. Fotbalisté Karviné padli v Pardubicích 1:2, i když první poločas měli v rukou. Trenér Martin Hyský však musí řešit především téma týkající se vlastní budoucnosti. Po utkání poprvé natvrdo potvrdil, že by rád odešel do Plzně.
Když začala tisková konference po duelu v Pardubicích, mluvčí karvinského klubu požádal novináře: „Pánové, prosíme otázky pouze na dnešní utkání.“
Důvod byl jasný, kolem Martina Hyského je až moc živo. Pro klub, jehož mužstvo dokázal jednoznačně zvednout, to nemůže být příjemné. Jenže prostě jméno padesátiletého podmračeného odborníka je v tuhle chvíli jedním z nejdiskutovanějších v českém fotbale. Důvodem je zájem z několika stran, především z Plzně. A také jeho velmi silná minulost i spojení se Slavií.
Deník Sport a web iSport se proto zeptaly jednoduše - a k utkání: „Byl to váš poslední zápas na lavičce Karviné?“
Trenér zareagoval poměrně srozumitelně: „Na to vám neumím odpovědět. Já mám smlouvu v Karviné. Je zájem z několika klubů, největší z Plzně a záleží na klubech, jestli se domluví. Jestli to bude teď v té reprezentační pauze nebo později, vám nemůžu dát.“
Další dotazy byly proto logické. Kouč totiž výrokem o tom, že se musí dohodnout Plzeň s Karvinou poměrně jasně naznačil, že by rád do Viktorie odešel. „Ano, mám zájem,“ odvětil Hyský.
Proto dostal také doplňující týkající se jeho smluvním vztahem se Slavií, který naznačil web Football Club. V tu chvíli zasáhl tiskový mluvčí, proti dotazu Sportu se ohradil. Hyský však zareagoval a odkázal se na prohlášení Slavie, které se dostalo ven přes web inFotbal.cz: „Martin Hyský je smluvně vázaným trenérem MFK Karviná. Mezi ním a SK Slavia Praha neexistuje žádný smluvní vztah, na jehož základě by SK Slavia Praha mohla jakkoli ovlivňovat jeho fungování v této funkci.“
„Slavie vydala prohlášení, který určitě znáte. A já s tím prohlášením souhlasím,“ poznamenal Hyský.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu