Drsný Andrew: brankář Budějovic léčí po Spartě zlomený nos, čeká na masku

Colin Andrew nastoupil poprvé před plnými tribunami na Letné. Evidentně ve správném módu, právě on držel poslední celek Chance Ligy proti obhájci titulu. „Jestli nebude v sestavě kola, nerozumím tomu,“ vydechl po utkání trenér Sparty Lars Friis.

Domácího ultrafavorita týral přes hodinu. Zejména nohama vytáhl několik famózních zákroků, celkem zneškodnil 12 sparťanských pokusů, některé možnosti byly vyložené. Od Sportu dostal i přes dvě inkasované branky devítku, druhou nejvyšší možnou známku.

V pořadí čtvrtý ligový zápas rodáka z Prahy i pořádně bolel. V 83. minutě šel Jan Kuchta sám na bránu, po souboji s dobíhajícím Janem Brabcem ho v plném běhu zasáhl do obličeje. Následná Laciho branka po konzultaci s VAR neplatila. Komise sudích v pondělí uvedla, že hlavní sudí Marek Radina vyhodnotil situaci správně – otřesený Andrew ve chvíli, kdy šel míč do sítě, nemohl gólu zabránit.

Mladá budějovická jednička zápas po ošetření dochytala. „Jsem na šrot,“ přiznal gólman v rozhovoru pro O2 Sport. V neděli, kdy se ho snažil kontaktovat Sport, žádost o rozhovor s díky odmítl, po náročném zápase byl dobitý a povídání odložil na dobu, až bude zase ve formě.

Lékaři potvrdili podezření na zlomeninu nosu, Andrew momentálně vypadl z tréninkového procesu. Aktuálně mu v Dynamu nechávají vyrábět speciální obličejovou masku. Na hřiště zkusí jít nejspíš ve středu, podle reakce těla se rozhodne, zda naskočí do brány hned v sobotu doma proti Baníku.

Lerch: Asi z něj roste velký brankář

Budějovický gólman má za sebou unikátní cestu, jeho příběh Sport popisoval už po jeho prvním ligovém startu, kdy proti Dukle (0:0) hned zapsal čisté konto. Výkonem na Spartě na sebe výrazně upozornil. „Asi z něj roste velký brankář,“ prohlásil budějovický trenér Jiří Lerch. „Když je Colin v bráně, tak se cítíme klidnější. Dnes nám opravdu moc pomohl, předvedl skvělé zákroky. I to zranění nebylo vůbec jednoduché, byl jsem u toho. On vstal a dále bojoval za tým, i když ho tahal sval. Zvládnul to a zaslouží si chválu,“ dodal obránce Dynama Petr Hodouš.

Andrew zápas na Spartě dohrál se zlomeným nosem i bolavou podkolenní šlachou, která mu znemožňovala kvalitní rozehrávku. Jinak se mladý gólman konstruktivní práce s míčem nebojí. Naopak – rád tým diriguje hodně venku z brány, s minimem ligových zkušeností na hřišti působí sebevědomě, odvážně.

Jen tak něco ho od chytání neodradí, což se projevilo i po duelu na Letné. Andrew i přes tvrdý zásah odmítl střídat a zápas dochytal. Místo, aby po něm šel co nejdřív k doktorům nechat si ošetřit bolavý nos a roztrženou pusu, ještě dlouho po zápase se podepisoval venku před šatnami fanouškům. Uvědomuje si, pro koho se fotbal hraje, a snaží se vyhovět všem, kdo jeho tým přijdou na zápas podpořit.

Při stoupající výkonnosti dvacetiletého levonohého gólmana je možné, že si Andrew brzy vychytá ještě lepší angažmá. Výkonem na Letné ukázal, že se nebojí ani zvučných a kvalitních soupeřů.