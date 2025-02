Pravděpodobné sestavy: Slavia musí nahradit Ogbua, Spartě se vrací hvězda

O víkendu je na programu už 24. kolo Chance Ligy. Slavia chce udělat další krok k titulu v domácím souboji s Bohemians, nahradit musí vykartovaného Igoha Ogbua. Spartu čeká tězký zápas v Olomouci, do sestavy by se měl vrátit Lukáš Haraslín, který si před týdnem odpykal karetní trest a v úterý v MOL Cupu chyběl kvůli nemoci. Jak budou vypadat úvodní jedenáctky všech týmů? Projděte si je v tradičním článku, pro zobrazení sestav se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz. Získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket. Deadline pro iSport Fantasy je v sobotu v 11.30.