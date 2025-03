SESTŘIH: Olomouc - Sparta 1:2. Hosty spasil Olatunji, Vindahl chytil penaltu

Obhájce titulu v lize 11 utkání v řadě neprohrál a v posledních osmi duelech nejvyšší soutěže vyhrál. Sparta bodovala na hřišti Olomouce ve čtvrtém ligovém duelu za sebou. Sigma nenavázala na minulá dvě vítězná kola a může přijít o šesté místo.

Příznivci letenského týmu zcela zaplnili severní tribunu ve tvaru mušle, která pojme 3871 diváků. Celkem na Andrův stadionu dorazilo 12.267 fanoušků.

Hned ve třetí minutě se ke střele z hranice vápna dostal Zorvan, jeho pokus však postrádal razanci a brankáři Vindahlovi nezpůsobil problémy. Sparta mohla jít do vedení po dvou standardních situacích, nejdříve Elbel a poté Pokorný však na poslední chvíli odhlavičkovali míč nad branku. Ještě větší šanci měl v 18. minutě Rrahmani, který neuspěl osamocený před Koutným. Dvacetiletý brankář Olomouce dokázal reflexivně vyrazit střelu sparťanského útočníka z blízkosti penaltového puntíku. Proti Koutnému pak neuspěl ani Kuchta.

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Sparta se přesto dostala do vedení díky dalšímu dobře zahranému rohu. Koutný ještě sice dokázal vyrazit Panákovu hlavičku na tyč, od ní se však míč odrazil přesně ke Kuchtovi, který jej dorazil do sítě a vstřelil svůj třetí ligový gól v sezoně po lednovém návratu do Sparty.

Olomouc dokázala na inkasovanou branku rychle zareagovat a v 37. minutě po hezké kombinační akci srovnala. Zorvan pustil na hranici vápna Hadašovu přihrávku mezi nohama na Klimenta, který mu míč vrátil a Zorvan překonal Vindahla střelou k bližší tyči. V ročníku nejvyšší soutěže se prosadil popáté a navázal na zářijovou trefu z Letné, kde se podílel na triumfu Hanáků 3:2. Obrat mohl dokonat Mikulenka, který po rychlém protiútoku běžel od poloviny hřiště sám na Vindahla, jenže si míč v poslední chvíli ukopl.

Na začátku druhého poločasu šancí znatelně ubylo a hrál se vyrovnaný zápas mezi dvěma vápny. Vindahla vylekal až v 69. minutě Sláma, jenž z pravé strany místo očekávaného centru z přímého volného kopu zamířil přímo na bránu, míč skončil zhruba metr nad hostující brankou. Poté zahrozila také Sparta, střídající Olatunji však z hranice pokutového území branku minul.

Jedenáct minut před koncem základní hrací doby se střídající Muritala dostal ve vápně před Vitíka, který o něj zezadu zavadil nohou a rozhodčí Černý nařídil pokutový kop pro Olomouc. K jeho provedení se postavil autor první branky Zorvan, jenže Vindahl vystihl směr jeho střely a ukryl míč v náručí.

Poté vystřelil z dálky olomoucký Navrátil, jehož tečovaná střela skončila na tyči. Dramatický závěr zápasu tak nakonec před vypršením základní hrací doby rozhodl Olatunji, který se dostal k dlouhému nákopu Zeleného a překonal vybíhajícího Koutného. Regulérnost branky musel potvrdit videorozhodčí, Olatunji ale těsně v ofsajdu nebyl. Pražané vyhráli venku v lize potřetí za sebou.

Sigma Spartě nevoní: Kliment dal zabrat Panákovi, zápas sledoval miliardář Pražák Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se