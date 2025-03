Plzeňské dostihy: Memič i VAR v akci! Boleslav vytáhla v obraně překvapení

Viktoria rozjela utkání ideálně. Už ve 13. minutě po rychlé akci Václava Jemelky a Matěje Vydry skóroval na zadní tyči správně naběhnutý Amar Memič. V ligové sezoně se prosadil už poosmé, poprvé po lednovém přesunu z Karviné do Plzně. Rychlostní typ ofenzivního hráče se zabydluje na pravém wingbeku, odehrál opět velmi dobrý zápas.

Jeho branka byla pro další vývoj zápasu klíčová. Boleslavský forvard Matyáš Vojta svou velkou příležitost v prvním poločase spálil, Plzeň si náskok pohlídala a v závěru, kdy rostl tlak domácích za vyrovnáním, pojistil výsledek kapitán Lukáš Kalvach.

„Věděli jsme, že nás čeká velmi náročný zápas s mužstvem, které má nesmírně nebezpečnou ofenzivu, kvalitní rychlé hráče s nebezpečným přechodem do útoku. Bylo potřeba zápas uhrát. Nebyli jsme možná lepší, ale prokázali větší zkušenost,“ hodnotil utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Pro sudího Ondřeje Berku nešlo o jednoduché utkání – odvolal tři branky po konzultaci s VAR. V první půli kvůli ofsajdu neplatil gól Rafia Durosinmiho, po přestávce kvůli stejnému přestupku zásah Matěje Pulkraba. Boleslav mohla vyrovnat, útočník ale nejspíš sám věděl, že ve chvíli přihrávky stál za plzeňským posledním hráčem Sampsonem Dwehem.

Střídající útočník Plzně Daniel Vašulín po pěkné kombinaci už slavil v 69. minutě branku na 2:0, ale předcházela jí ruka Lukáše Červa. Všechny situace byly pravděpodobně posouzeny správně.

Viktoria v náročném utkání slavila důležité tři body, díky kterým zůstává na druhém místě tabulky se stejným bodovým ziskem jako třetí Sparta, čtvrtý Baník ztrácí na druhou pozici čtyři body. „Vnímáme, že probíhá lítý boj o druhé místo v rámci silné čtyřky. Bylo potřeba reagovat na sobotní výhry konkurence, to se nám podařilo,“ glosoval Koubek.

Domácí nastoupili ve velmi okleštěném složení, na lavičce zůstali k dispozici jen čtyři hráči do pole. Defenziva se úplně rozpadla – karetní trest si odpykával kapitán Marek Suchý, zranění jsou obránci Martin Králik, Tomáš Král, Jetmir Haliti, z dalších hráčů schází Dominik Kostka, Benson Sakala, Marek Matějovský nebo mladý útočník Jan Buryán, dlouhodobě mimo hru je i David Kozel.

Do nezvyklé role stopera musel naskočit Jakub Hora, čerstvá posila z Českých Budějovic. Dvacetiletý ofenzivní hráč se s mimořádnou rolí srovnal dobře. Zablokoval možná gólovou střelu Červovi, vyslal řadu zajímavých přihrávek a působil na hřišti velmi dobře.

„Pár tréninků jsem absolvoval v Budějovicích pod panem Strakou na stoperovi nebo na bekovi, ale v zápase to bylo naprosto poprvé. Mrzí mě dva inkasované góly,“ připustil Hora. „Bylo to těžké utkání pro někoho, kdo hraje celý život na útočných pozicích. Ale snad jsem se s tím popasoval dobře. Mrzí nás prohra, dalo se ze zápasu vytěžit daleko víc. Je to pro nás ztráta.“

Boleslav po vyřazení v MOL Cupu s Bohemians (0:2) ztratila doma druhý zápas po sobě. „Museli jsme postavit úplně novou sestavu, stopeři spolu nikdy nehráli. Pak nám během zápasu přibyli další dva zranění, vystřídali jsme celkem pět obránců. Těžko jsem mohl po hráčích, kteří na nezvyklých pozicích nastoupili, žádat víc,“ mrzelo domácího trenéra Andrease Brännströma.