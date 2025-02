Plzeň: návrat Adua se blíží, plán se Šulcem. Jemelka neslyšel píšťalku

Plzeň prohrávala od první minuty – už na rozmezí 12. a 13. vteřiny po chybě kapitána Lukáše Hejdy otevřel skóre útočník z Nigérie Stanley Kanu.

Viktorii se stala podobná věc jako se Slavií, kdy inkasovala ve 2. minutě od Tomáše Chorého. „V uvozovkách se zlepšujeme, pak to byla dřina,“ připustil trenér Viktorie Miroslav Koubek. „Ale viděl jsem, že jsme ve hře, srovnali jsme krok. Chtělo to zachovat klid, nepanikařit. Přišly branky, které nám sudí neuznal, v prodloužení se ukázala kvalita šíře kádru. Ofsajd je kruté pravidlo, když je tam centimetr ofsajd, tak je ofsajd,“ poznamenal plzeňský trenér.

Druhý zápas vynechal kvůli zranění útočník Prince Adu, na plzeňském hrotu operoval od začátku Daniel Vašulín, který se ale neprosadil. Gólově udeřil až střídající Rafiu Durosinmi, Matěj Vydra z lavičky připravil třetí branku Plzně pro Jana Kopice.

Ghanský forvard do plzeňského ofenzivního portfolia schází, jeho návrat na hřiště se ale blíží. „Prince už má jen chvilku k návratu na hřiště, trénuje. Je otázka dní, kdy by se měl dostat na hřiště,“ upřesnil Bakoš. V neděli v Boleslavi se ale Plzeň bude muset obejít ještě bez něj, hráče na konci zápasu s Ferencvárosem zradilo zranění v oblasti třísla a břicha.

Stále je mimo hru záložník Cheick Souaré, který odpadl v přípravě a v jarní části ještě do zápasů nezasáhl. „V jeho případě to bude ještě chvíli trvat, je to na delší období. Nějaká vyšetření ještě nedopadla, čeká se, řeší se situace, která asi chvíli potrvá,“ dodal Bakoš.

Jemelka si vyčítal hloupost

Plzeň proti Zlínu znovu naplno „ždímala“ Pavla Šulce, který od začátku sezony vynechal jediné soutěžní utkání (MOL Cup v Ústí), pouze v Budějovicích začínal na lavičce, kde nastoupil do druhého poločasu. Ve čtvrtek nakonec ve vyrovnaném utkání vydržel do konce prvního prodloužení, až do momentu, kdy Kopic zvýšil na 3:1 a Plzeň si prakticky zajistila postup.

„Plány s ním byly různé. Když by byl výsledek výrazný, uvažujete, že si vyzkoušíte jiné varianty, například bez Pavla Šulce, pokud by bylo rozhodnuto. Průběh zápasu se nám ale nedařil výsledkově, v jiném případě jsme uvažovali, že nějaké hráče pošetříme víc,“ upřesnil Bakoš. „Ale záměr byl vyhrát a postoupit. Vyšlo to tak, že Pavel odehrál velký počet minut. On chtěl hrát ještě víc. Jeho mentalita je v tomhle skvělá, věřím, že bude zase připravený na další zápas.“

Gólově se prosadil obránce Václav Jemelka, jehož návrat po trestu ze šlágru se Slavií týmu velmi pomohl. Zkušený levý stoper pykal za osmou kartu v sezoně, kterou zbytečně dostal v Teplicích, kdy po přerušení odkopl balon za bránu.

„Mrzelo mě moc, že jsem nemohl hrát se Slavií. V Teplicích se stala nešťastná věc. Při mé žluté kartě jsem bohužel neslyšel píšťalku, byl jsem zabraný do míče, který se ke mně odrazil,“ vysvětlil Jemelka s odstupem. „Zpětně jsme si to vyčítal, byla to má hloupost, ale stalo se. Přišel jsem o velký zápas,“ litoval.

Viktoria pokračuje v náročném „anglickém“ programu – v neděli jede na těžký zápas do Mladé Boleslavi, ve čtvrtek doma rozjede osmifinále Evropské ligy proti Laziu. „Stalo se to, co jsme proti Zlínu nechtěli, hráli jsme nakonec sto dvacet minut. Zápas jsme otočili, ale bohužel se nám to povedlo až v prodloužení. Půlhodina nám bude v regeneraci chybět,“ připustil Jemelka.