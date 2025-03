Šulc (ne)táhne. Monitoruje ho Slavia: rekordní přestup či souhra s Chorým

Druhou sezonu po sobě jede na plný plyn, od červencového startu ročníku sepnul brutální turbo. Pavel Šulc (24) zvládá enormní minutáž, v Plzni má status nenahraditelného. Je produktivní, fitness data na špičkové úrovni. Kluby z top 5 soutěží přesto mlčí, v zimě do Štruncových sadů nedorazila jediná nabídka. Co bude dál? Dočká se vysněné zahraniční štace v létě? Situaci údajně monitoruje i Slavia, reprezentanta má na pověstném hráčském seznamu. Byť to zní jako sci-fi, nedávno uskutečněné přestupy Staňka a Chorého ukázaly, že nic není nemožné…