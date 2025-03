Kováč pod tlakem, zaslouží si v Liberci ještě čas? Svědík jako dokonalý plán B

Tým je mladý a potřebuje čas – od začátku sezony slýcháme to stejné. Jenže kolik času si ještě zaslouží trenér Radoslav Kováč? Po dvou třetinách sezony očekávané zlepšení stále nepřichází. Nedávné remízy proti Bohemians a Dukle to jen potvrzují. Nastává tedy v Liberci čas na změnu, když je navíc stále k dispozici Martin Svědík, o něhož se na severu zajímali už před rokem?

Před sezonou vyhlašovaný útok na evropské poháry už je prakticky jistě pasé. Pokud by Liberec chtěl zabojovat o první pětku, musel by v závěru základní části hodně zabrat. Ztráta na pátý Jablonec je aktuálně jedenáct bodů. Jestli má Slovan soupeře ještě ohrozit, musí bezpodmínečně uspět ve víkendovém derby právě proti lokálnímu rivalovi, od něhož na podzim schytal ostudný výprask 0:5.

„Doufám, že jsme se z minulého derby poučili. Noví hráči zjistili, co takový zápas přináší a uděláme všechno pro to, abychom uspěli,“ motivoval tým trenér Radoslav Kováč. Poslední výkony ovšem příliš nenapovídají tomu, že by se hráči od podzimu nějak výrazně poučili, ani že se poučil on sám.

Víkendová remíza proti trápící se Dukle byla zářným příkladem. Liberec byl většinu zápasu lepší, vstřelil úvodní branku a utkání si měl pohlídat – přidat další góly a „zabít to“. Jenže na pevnou obranu Pražanů už podruhé nevyzrál a z jediné střely na branku inkasoval, když si nedokázal pohlídat ojedinělý roh soupeře. „Výkon byl špatný, je potřeba si to říct, jak to je. Měli jsme další šanci přiblížit se týmům nad námi a promarnili jsme to. Chtěli jsme to víc otevírat, ale hráli jsme pomalu, bylo to takové kostrbaté a hrozně jsme se s tím drbali,“ hledal důvody neúspěchu Kováč.

Nabízí se tedy otázka, zda je 45letý perspektivní kouč tím pravým mužem pro ambiciózní projekt Ondřeje Kanii. Zkušený trenér Zdeněk Ščasný se kolegy zastal. „Neuvažoval bych nad změnou trenéra, dal bych jim čas a klid na práci. Nejsem příznivec rychlých změn. Klub nastoupil na nějakou cestu a zatím bych to neřešil. I když sezona Liberce je zatím zklamání,“ řekl někdejší trenér Sparty.