POLEMIKA: Potřebuje Slavia Šulce? Je přesně pro kouče vs. Tým neposune

Radek Špryňar: ANO

Trpišovský takové hráče miluje

Slavia potřebuje každého nadstandardního fotbalistu, jelikož v létě s vysokou mírou pravděpodobnosti zakotví v hlavní fázi Ligy mistrů. Po mém soudu není sporu o tom, že Šulc by se jí náramně šiknul. Jak ze zkušeností víme, Jindřich Trpišovský klade mimořádný důraz na širokou kvalitu kádru. Před každou sezonou chce mít po kupě minimálně pětadvacet fotbalistů, kteří si bez výjimky nárokují základní sestavu. Navíc má extrémní slabost pro produktivní podhrotové hráče. Bezpodmínečně od nich vyžaduje čísla, a to plzeňský blonďáček splňuje maximálně.

Další plusy? Šulc nemá problém s intenzitou hry, zvládne velké penzum práce, akční rádius má také dostatečný pro potřeby sešívané party, běžecká data špičková, ke všemu aktuálně prochází vysokým taktickým učením mistra Miroslava Koubka. Určitě si každý pamatuje, jak v nedávných dobách fungovala spolupráce s Tomášem Chorým, slávistickým hrotem číslo jedna.

A teď k personáliím: Ondřej Lingr po návratu z Feyenoordu zatím nepřesvědčil, Lukáš Provod může dostat životní nabídku ze zahraničí... Pak už zbývá jen Ivan Schranz, Vasil Kušej, Giannis-Fivos Botos, mladíček Dominik Pech. Při zasazení věcí do kontextu by Šulc do Slavie velmi dobře pasoval. Neříkám, že se tak stane, ale zcela vyloučit to nelze. Příklady Jindřicha Staňka a Tomáše Chorého jsou čerstvé. Adolf Šádek v lednu řekl, že trasu Plzeň–Slavia na delší čas zavřel. To je sice hezké, ale plzeňský boss je absolutní pragmatik. V byznysu vždy záleží na nabídce…

Bartoloměj Černík: NE

Neposune tým do jiné dimenze

Tři roky zpátky? Ano. Klidně ještě rok a půl zpátky? Rozhodně. Nyní už je Pavel Šulc v poměru „cena/potřeba ho mít v kádru“ pro Slavii nereálný. Cifra, za kterou půjde z Plzně, bude astronomická, je to zlaté vejce Adolfa Šádka. Slavia by musela zlomit svůj přestupový rekord, o parník. A ačkoliv nyní peníze má, musí pořád přemýšlet o tom, aby si nedeformovala domácí trh. Což ani pod Pavlem Tykačem do větší míry zatím nedělala.

Nedá se ani ohánět argumentem o normalizování odchodů z Plzně – Jindřich Staněk a Tomáš Chorý byli hráči věkově blíže třicítce, které by Viktoria do zahraničí už neprodala, a cenově navíc se stále pohybovali v ligových mantinelech. Pokud by měla Slavia dát na stůl rekordní částku, mělo by jít o hráče, kterého buď prodá v budoucnu za dvojnásobek, nebo tým posune do jiné dimenze výjimečnou individuální kvalitou. Především v evropských pohárech, kde se nesmí brát výsledky z této sezony na lehkou váhu.

Šulc se sice ve velkých zápasech někdy gólově ozve, ale herně v nich často mizí ze hřiště. Z tohoto pohledu je mnohem zajímavější Vasil Kušej, hráč zhruba čtyřikrát levnější. Řekněte jemu či Lukáši Provodovi, že budou hrát příští sezonu na lavičce. O zástupu dalších hladových podhrotových hráčů (naskakuje tam i Mojmír Chytil) nemluvě. Herně by Jindřichu Trpišovskému sedl to rozhodně, ale řeč je o potřebě. Ta ve Slavii není. Stropem svých schopností posune tým jen o krůček výš. A pokud je řeč o cenovce dosahující 200 milionů, je to málo.