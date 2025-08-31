Večer na Letné, ráno do školy. Zlínský Cupák nekončí s učením: Přijedu se podívat
Překvapil ligu, do které se dostal v šestadvaceti letech. Zlínský Michal Cupák přispívá - přes prohru 1:3 na Spartě - ke skvělému vstupu žlutomodrých do sezony. Přitom úplně neopouští povolání, které ho živilo až do června.
Makal, bojoval, běhal, takový je. A zvyky nezmění ani v pondělí ráno, kdy začíná školní rok. Vyrazí za svými žáky na základní škole Slovan v Kroměříži.
„Asi přijedeme pozdě, ale chtěl bych se tam přijít podívat,“ říkal ofenzivní záložník po prohře v Praze. „Stačí na pět minut, děti, pak budou mít organizační věci, ale první den se mě bude týkat,“ usmíval se.
Ostatně i když je z něj vlastně nově fotbalový profesionál, svou práci úplně neopustí. „Nechám si dvouhodinovku tělocviku jedno odpoledne,“ naplánoval.
Jinak se ale bude pevně věnovat ligové současnosti. Na Letné si poprvé zkusil tak velký stadion, zápas s gigantem, atmosféru. „Atmosféra byla parádní užil jsem si to,“ popisoval šestadvacetiletý hráč. „Cítil jsem se vlastně jako celý tým. Prvních dvacet minut to nebylo ono, ale špatně jsme se posouvali, měli jsme tam lehké ztráty, pak jsme se ale zlepšili,“ vykládal. „Kdybychom vyřešili některé situace, mohli jsme jít do přestávky se stavem 1:1,“ litoval.
Sparta si však soka pohlídala a po změně stran skóre rozsekla. „Druhý gól to rozhodl. Pak Rrahmani ukázal kvalitu,“ ocenil soka. „Jsem rád aspoň za dílčí úspěch,“ připomněl branku na nastavení druhé půle.
Na úspěch však nestačila.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu