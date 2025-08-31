Předplatné

Večer na Letné, ráno do školy. Zlínský Cupák nekončí s učením: Přijedu se podívat

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Zlín 3:1. Rrahmani se dotáhl na čelo nejlepších střelců, návrat Panáka vítězný
Albion Rrahmani slaví svou druhou branku proti Zlínu
Albion Rrahmani slaví svou druhou branku proti Zlínu
Nehrající Sparťani zprava Emmanuel Uchenna, Garang Kuol, Magnus Kofod Andersen, Matěj Ryneš, Adam Ševinský a Pavel Kadeřábek
Pyroshow v podání fanoušků Sparty
Pyroshow v podání fanoušků Sparty
Gól Lukáše Haraslína neplatil kvůli ofsajdu
11
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Překvapil ligu, do které se dostal v šestadvaceti letech. Zlínský Michal Cupák přispívá - přes prohru 1:3 na Spartě - ke skvělému vstupu žlutomodrých do sezony. Přitom úplně neopouští povolání, které ho živilo až do června.

Makal, bojoval, běhal, takový je. A zvyky nezmění ani v pondělí ráno, kdy začíná školní rok. Vyrazí za svými žáky na základní škole Slovan v Kroměříži.

„Asi přijedeme pozdě, ale chtěl bych se tam přijít podívat,“ říkal ofenzivní záložník po prohře v Praze. „Stačí na pět minut, děti, pak budou mít organizační věci, ale první den se mě bude týkat,“ usmíval se.

Ostatně i když je z něj vlastně nově fotbalový profesionál, svou práci úplně neopustí. „Nechám si dvouhodinovku tělocviku jedno odpoledne,“ naplánoval.

Jinak se ale bude pevně věnovat ligové současnosti. Na Letné si poprvé zkusil tak velký stadion, zápas s gigantem, atmosféru. „Atmosféra byla parádní užil jsem si to,“ popisoval šestadvacetiletý hráč. „Cítil jsem se vlastně jako celý tým. Prvních dvacet minut to nebylo ono, ale špatně jsme se posouvali, měli jsme tam lehké ztráty, pak jsme se ale zlepšili,“ vykládal. „Kdybychom vyřešili některé situace, mohli jsme jít do přestávky se stavem 1:1,“ litoval.

Sparta si však soka pohlídala a po změně stran skóre rozsekla. „Druhý gól to rozhodl. Pak Rrahmani ukázal kvalitu,“ ocenil soka. „Jsem rád aspoň za dílčí úspěch,“ připomněl branku na nastavení druhé půle.

Na úspěch však nestačila.

KonecLIVE
31

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů