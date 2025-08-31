Sparta vs. Zlín: ovace pro hvězdy, bývalou i současnou. Priskeho fotbal je zpět
PRVNÍ DOJEM JIŘÍHO FEJGLA | Lukáš Haraslín ve středu v noci v Rize, kam si Sparta dojela pro postup v Konferenční lize, říkal: „V neděli nás čeká šlágr kola.“ Měl pravdu, i když šlo o překvapivá slova. Zlín přijel na Spartu jako senzace ligy, seděl na třetí fuguře. Na Letné však nestačil, padl 1:3, podřízení Briana Priskeho ho přejeli. I když na konci byl Peter Vindahl kyselý…
Hlavní události
- Sparťanská trpělivost: Před sebou měla tuhý val, prorážela ho trpělivě, ale svědomitě. Tohle je fotbal Briana Priskeho. Kombinační i individuální kvalita, když není třeba žádný spěch. A k tomu individuality.
- Klíčový signál: Abyste po gólu objímali asistenta? Není to zvláštní? Na Letné se to stalo, po první brance Albiona Rrahmaniho si pochvalu vysloužil Jack Wilson, expert na standardní situace. Sparta skórovala po rohu Kaan Kairinena, Albion Rrahmani využil bloku a naběhl na přední tyč. Levačkou se trefil mezi nohy Stanislava Dostála. Připravená záležitost.
- Fotbal nesmí být jen vážný: Angelo Preciado je živočich, to se ví. Zase to ukázal. V první půli měl dva momenty, po nichž stadion vybuchl nadšením. Nejprve se bleskově vrátil a ostrým (ale čistým) skluzem zastavil Stanleyho Kanua, po chvíli nasadil jednomu ze soupeřů housle parádní patičkou. Potlesk!
Kdo mě zaujal
- Patrik Vydra: Opět na stoperu, znovu prakticky precizní. Přifouknutá konkurence ve středu zálohy a zranění ho na tento post vrátily, zatím je to bingo. Navíc zvládá všechny pozice, začal vpravo, končil vlevo. Známka: 7/10.
- Albion Rrahmani: Nelze ho nezmínit. Sezona je zatím jeho, už je na pěti zásazích. Ale hlavně jde o způsob, góly střílí lehce, samozřejmě. Navíc není líný na krok, ve druhé půli kupříkladu rychlým návratem zhatil brejk soupeře. Známka: 9/10.
Kdo mě zklamal
- Joss Didiba: Do středu zlínského pole má vnést klid, rozvahu, kvalitu, už to není žádný vyjukanec. Na Spartě však nestačil, ostatně stejně jako jeho kolega Cletus Dombil. Na druhou stranu, domácí šlapou a v centru sestavy hráli velmi dobře Kaan Kairinen i Sivert Mannsverk. Známka: 3/10.
Jak to zvládli trenéři
