Křetínský, Tykač, Brabec a další. Kteří miliardáři chtějí vstoupit do fotbalu?

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se Daniel Křetínský vlastní Spartu už více než 20 let, Václav Brabec vstoupil do Baníku téměř před dekádou. Lavina miliardářů v českých fotbalových klubech se spustila společně se zvýšenou atraktivitou ligy a zlepšeným koeficientem. Pavel Tykač vládne Slavii, velký vítr přišel s Ondřejem Kaniou v Liberci, miliardáře najdeme také o patro níž v Chance Národní Lize. Nyní se ve spojitostí s Viktorií Plzeň mluví o Karlu Pražákovi, ale není sám. Kdo má políčeno na Hradec Králové či Teplice?

Daniel Křetínský klub: AC Sparta Praha

rok pořízení: 2004

hodnota majetku podle Forbes: 290 miliard Kč (2. v žebříčku za rok 2024)

největší úspěchy: 6x mistrovský titul Už přes dvacet let vlastní Spartu. „Je to masakr,“ řekl minulý rok pro klubovou placenou platformu Unlimited. Také přiznal, že kumulovaná ztráta činí dvě miliardy. „Rozhodujeme o emocích spousty lidí, kteří Spartě fandí. To je obrovský závazek. A jestli je potřeba na ten závazek dodat dvě miliardy korun, dodáme dvě miliardy korun.“ Taktéž z jeho peněz, za 4,5 miliardy korun, se bude stavět stadion na Strahově s kapacitou 35 tisíc míst.

Pavel Tykač klub: SK Slavia Praha

rok pořízení: 2023

hodnota majetku podle Forbes: 174 miliard Kč (4.)

největší úspěchy: druhé místo v sezoně 2023/24 Do Slavie vstoupil s tím, že chce pět titulů za deset let. V první kompletní majitelské sezoně kráčí k premiérové mistrovské korunovaci. Velké plány má se stadionem Eden, který chce buď zrekonstruovat, nebo přidat druhý prstenec. Touží po stánku s největší kapacitou v tuzemsku.

Václav Brabec klub: FC Baník Ostrava

rok pořízení: 2016

hodnota majetku: méně než 4 miliardy Kč (nepatří mezi 100 nejbohatších)

největší úspěchy: 4. místo v sezoně 2023/24 Devět let od koupě slavné ostravské značky čeká na velký výsledek. Baník pod ním vystoupal z bahna druhé ligy a posunul se do širší špičky. V aktuálním ročníku tlačí na Spartu s Plzní, jde o nejlepší sezonu za uplynulých devět let. Je výrazným hráčem ve fotbalové politice. Tahá za nitky.

Ondřej Kania klub: FC Slovan Liberec

rok pořízení: 2024

hodnota majetku: méně než 4 miliardy Kč (nepatří mezi 100 nejbohatších)

největší úspěchy: žádné Do českého fotbalu přišel mladý miliardář s revolučními nápady a okamžitým soustředěním na sportovní úspěch. V první sezoně se ale Liberci nedaří, aktuálně je na desátém místě tabulky. Klub zavřel před médii, za obsah si fanoušci musí platit prostřednictvím platformy Slovan+.

Ondřej Tomek potenciální klub: FC Hradec Králové

hodnota majetku podle Forbes: 23,7 miliardy Kč (18.) Spojil se s bývalými fotbalisty Pavlem Nedvědem a Ivo Ulichem a společně s dalšími dvěma podnikateli založili společnost Fotbal HK 1905. Od města, stoprocentního vlastníka, chtějí černobílou značku koupit. Více čtěte ZDE>>> Nedvěd nechce být jen muž v pozadí. Dlouhodobý cíl Hradce? Tlačit na Baník a Plzeň Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se

Milan Kratina potenciální klub: FK Teplice

hodnota majetku podle Forbes: 9,7 miliardy (56.) Vypadá to, že koupí majoritní balík FK Teplice. Má se finalizovat due dilligence, tedy důkladný audit společnosti, který bývá posledním krokem před uzavřením transakce. Do konce aktuální sezony by mělo být vše hotovo. Zároveň je hlavní postavou iniciativy Fevoluce. Více čtěte ZDE>>>

Karel Pražák potenciální klub: FC Viktoria Plzeň

hodnota majetku podle Forbes: 14,5 miliardy Kč (30.) Zajímá se o Sigmu Olomouc, teď nově mu byla nabídnuta majorita ve Viktorii Plzeň. Je majitelem hokejové Sparty. Hrál dorosteneckou ligu v hokeji, fotbal v SK Hvozdnice. Co říká o sobě? „Sport mě naučil tvrdé práci, odhodlání, vytrvalosti a touze vítězit. To mi teď pomáhá uspět i v businessu.“ Více čtěte ZDE>>>