Friis před derby: Červené? Chraňme český fotbal. Chorý je gamechanger

Také před derby narazil na zpackaný podzim, během kterého Sparta propadla do hluboké krize. „Už je pozdě se omlouvat za to, co se stalo,“ řekl trenér Lars Friis na středeční tiskové konferenci. Přesto série ligových zápasů bez vítězství je důvod, proč ani případný úspěch v sobotním střetnutí se Slavií by letenské mužstvo nepřiblížil boji o mistrovský titul. „Ale v každém případě chceme vyhrát,“ zdůraznil dánský kouč.

Ještě aby ne. Friis hraje o první výhru proti Slavii z pozice hlavního trenéra. Na podzim podlehl „sešívaným“ 1:2. Sparta inkasovala už ve druhé minutě utkání.

Tentokrát si dáte na start zápasu pozor?

„Před rokem to od nás byl velmi špatný začátek. Proto se zaměřujeme na každý detail. Víme, že Slavia vstupuje do zápasů velmi dobře, což nedávno potvrdila rychlým gólem proti Plzni (3:1). Okamžitě musíme zachytit intenzitu utkání, to je extrémně důležité.“

Ještě navíc, když jde o derby. Cítíte kolem sobotního utkání jinou atmosféru?

„Jasně, derby jsou speciální a hodně důležitá. Děje se kolem hodně věcí, všude cítíme, že se zápas blíží, proto jsme se tady sešli. Hráči se o utkání baví, vy o něm píšete… Samozřejmě cítím obrovskou historii kolem tohohle utkání a jak je důležitý pro Prahu, ale pro mě je zásadní, abych k tomu přistupoval jako k fotbalovému zápasu, který chci vyhrát. Musíme být chytří.“

Dá se vůbec ještě mluvit o tom, že hrajete aspoň o šanci na titul?

„Do konce sezony zbývá jedenáct zápasů a Slavia má náskok třinácti bodů. To znamená, že by musela ztrácet snad v každém kole. Takže o poslední šanci na titul se v kabině ani nebavíme. Už je moc pozdě se omlouvat za to, co se stalo v roce 2024. Tohle je zkrátka derby, které chceme vyhrát.“

Slavia inkasovala v této sezoně pouze osm branek. Je defenziva její velkou silou?

„Máte pravdu, že jsou v obranné činnosti konzistentní po celou sezonu a jsou schopni minimalizovat riziko. Neinkasují ze hry, ale současně zvládají standardní situace nebo také rychlé přechody do útoku. Že dostali tak malý počet gólů, je top.“

Anketa Kdo skončí v Chance Lize na druhém místě? Sparta Plzeň Baník

Jak fungující defenzivu prolomit?

„Je to velmi těžké, ale na druhou stranu vidím kvalitu, jakou máme. Jsme schopni otevřít obranu, v minulém derby (1:2) jsme si také vypracovali velké šance. Stejně jako v předchozích zápasech. Jde pak o to, abychom je proměnili. Věřím, že máme velmi dobré ofenzivní hráče a obranu Slavie zvládneme otevřít.“

Pomůže vám Lukáš Haraslín, který chyběl v posledních dvou zápasech kvůli nemoci?

„Bude připravený, ale ještě nedokážu říct, jestli nastoupí v základní sestavě. Dobré je, že seznam zraněných hráčů je teď kratší než před posledním utkáním. Kluci se vracejí do tréninku a mužstvo je živější. Máme najednou víc možností, jak sestavu poskládat. Což pro mě znamená víc starostí.“

Slavia hodně využívá krajní hráče Davida Douděru a Malicka Dioufa. Připravujete se na ně?

„Mají jasný styl. Nepřemýšlejí dvakrát a rovnou pošlou balon do vápna. Oba si na stranách hřiště vedou velmi dobře, jsou nebezpeční a důležití pro hru Slavie. Ale podle mě největším gamechangerem je Tomáš Chorý.“

Proč?

„Tenhle chlapík pravděpodobně přijme nejvíc přihrávek ze strany. Perfektně pasuje do tohoto stylu a je důležitým hráčem Slavie. Ale máme plán, jak tohle zastavit.“

Jsou pro vás tématem před zápasem i červené karty? Protože Sparta nedohrála ani jedno z posledních pěti derby bez vyloučení…

„To bychom se museli podívat na každou červenou kartu zvlášť. Některé byly hloupé, další po velkých diskuzích… Ale tohle souvisí s intenzitou hry, což je tématem před každým derby. Nechci se bavit o tom, jestli bude červená karta, nebo ne. Spíš žádám, abychom v Česku chránili fotbal a zaměřili se na zdržování hry, tvrdé skluzy nebo kvalitu hřišť. To je jediná možnost, jak se zlepšovat.“

To souvisí s prací VAR nebo komisí rozhodčích. Jsou ve svých verdiktech konzistentní?

„(dlouho přemýšlí) Potřebujeme, aby všichni dělali maximum pro to, aby všechno fungovalo dobře. Nejdůležitější jsou hráči a fotbal. Obecně jsem zastáncem VAR, je to dobrá věc, protože dokáže odstranit lidské chyby. Jen je důležité, aby všichni odvedli co nejlepší práci.“