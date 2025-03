Velký obrat! TOP čtyřka se prý shodla: Konec hádek, spolu proti Fouskovi

Až dosud platilo ve zkratce toto nastavení. Slavia a Plzeň chtějí za předsedu Tomáše Bártu, za místopředsedu za Čechy Adolfa Šádka. Sparta po známém setkání v Londýně u Daniela Křetínského vytáhla na následném zasedání ligového výboru svoje karty: předsedou Rudolf Blažek, českým místopředsedou František Čupr.

A už to lítalo.

Jaroslav Tvrdík pověděl: „Představitel Sparty deklaroval podporu Rudolfa Blažka na předsedu FAČR. Doplnit tuto nominaci oznámením o kandidatuře člena vedení Sparty Františka Čupra na místopředsedu FAČR za českou komoru a „sparťana“ Zdeňka Grygery na místopředsedu FAČR za moravskou komoru je pak aktem arogance moci.“

František Čupr reagoval: „Naše kroky související s personálním obsazením výkonného výboru jsou aktivní obranou proti mocenskému paktu Jaroslava Tvrdíka s Adolfem Šádkem a proti jejich snaze privatizovat celý český fotbal.“

Ve čtvrtek se silné váhy všech čtyř klubů potkaly, v abecedním pořadí baníkovec Václav Brabec, sparťan František Čupr, viktorián Adolf Šádek a slávista Jaroslav Tvrdík. Ti samí pánové, kteří pro fotbal vyjednali o dost zvýšené peníze za prodej televizních práv. Výstupem z jejich čerstvého jednání je, že se dohodnou.

Co bude v prohlášení?

Společné prohlášení, které má vyjít ven, by mělo obsahovat přibližně tyto formulace:

O dohodě: „Naším společným cílem je dohoda v zájmu budoucnosti českého fotbalu. Naděje, že celý profesionální fotbal bude na květnové valné hromadě FAČR jednotný, je velká. Představitelé Sparty, Slavie, Viktorie a Baníku, tedy čtyř největších a nejúspěšnějších klubů současnosti, odložili vzájemné spory a jsou opět společně za jedním stolem.“

O Fouskovi: „Profesionální fotbal již loni na jaře zvažoval mimořádnou valnou hromadu k odvolání současného předsedy FAČR Petra Fouska a odpor k pokračování mandátu současného předsedy stále trvá.“

O zastoupení ve výkonném výboru: „Kluby se shodly na rovném vzájemném zastoupení ve Výkonném výboru FAČR a vzájemné podpoře dohodnutých kandidátů. Společně budou také jednat s představiteli výkonnostního fotbalu z české a moravské komory a rovněž si vyslechnou programy a personální představy jednotlivých kandidátů na předsedu FAČR.“

Co to znamená v překladu do osob a obsazení? To už jsou domněnky, ovšem – řekněme – podložené. Společným kandidátem na předsedu nebude Petr Fousek, to je zřejmé, nýbrž velmi pravděpodobně Rudolf Blažek. To by znamenalo ústup z dříve zastávaných pozic ze strany Slavie a Plzně, jejichž preferovaným kandidátem byl Tomáš Bárta.

Oba tábory pak odstoupí ze své snahy obsadit pozici místopředsedy za Čechy. Na ni by pak s jejich podporou mohl kandidovat Pavel Chán, fevolucionář a příbramský šéf okresu. Ten sice pro iSport.cz před časem kandidaturu na tuto pozici v podstatě vyloučil, ale časy se mohou měnit. Snahou ligové čtyřky každopádně bude, aby se místopředsedou nestal Tomáš Pešír.

Pak je tu také navržená dohoda o zastoupení všech čtyř klubů ve výkonném výboru. Tři místa za ligu jsou ze Stanov jistá, hledá se to čtvrté. V tuto chvíli by tedy padalo křeslo místopředsedy (ať už Čupr, nebo Šádek). Varianta má být taková, že Dušan Svoboda se bude ucházet o post člena výkonného výboru za Čechy. Výkonnostní fotbal sice není jeho nejsilnější parketou, ovšem z pozice předsedy silného Pražského fotbalového svazu to dává logiku.

Zároveň však platí, že liga – i když je silná a její vliv se neomezuje pouze na profesionální fotbal – je jenom částí valné hromady. Navíc poměrně malým. Čistě matematicky drží v ruce 32 hlasů z celkových 202.

Navíc do voleb, které proběhnou 29. května, se může ještě dost věcí přihodit.

Jedná se však v každém případě o razantní obrat. Po předchozím vypjatém dění platilo, že když se dva až čtyři hádají, Petr Fousek se může smát. Nyní se situace výrazně otočila.