Šance k odplatě i nápravě. Podzimní výbuch v derby Libercem otřásl

Tyhle věty směřované hráčům Liberce pořádně rezonovaly fotbalovým prostředím. „Řekl jsem jim, že vím, že jsem v životě vítěz. Že jsem dokázal v životě překonat velké překážky a vždycky zvítězil. Ale že v nikom z nich to nevidím,“ opřel se miliardář Ondřej Kania do fotbalistů Slovanu po kolapsu v podzimním derby.

Z Liberce bylo cítit až zoufalství. Silná předsezonní prohlášení se najednou otočila proti majiteli. „Vše, na čem jsme si v posledních šesti měsících dali záležet v brandové a marketingové stránce, můžeme úplně odepsat,“ bědoval. „Zatím to vypadá, že kvalita značky předběhla kvalitu produktu. Bylo tak padesát na padesát, že se to stane. Ale takovým devastujícím způsobem, to jsme si nedokázali představit,“ pokračoval v kritice.

Následně si 32letý podnikatel také smazal účet na sociální síti X, kde do té doby působil poměrně aktivně a nevybíravě.

Totální výbuch na domácím hřišti dostal pod větší tlak i trenéra Radoslava Kováče, který se po debaklu omlouval fanouškům a vinu vzal z velké části na svou hlavu. „V derby prohrát můžete, ale ne takovým způsobem, nedokážu si to vysvětlit. Nicméně, já jsem hlavní trenér, jde to za mnou,“ nechápal zkrat 45letý kouč.

A potupu Slovanu ještě umocňovala Kaniova velkohubá vyjádření před startem sezony o tom, že chce Liberec dostat do Ligy mistrů nebo opakovaná rýpnutí právě směrem k Jablonci.

Tvrdou ránu od největšího rivala chtěli Liberečtí využít k restartu, nebo spíš nakopnutí. Prostě se oklepat a přetavit zklamání v motivaci pro zbytek sezony. „Tady neplatí, že je potřeba výsledek hodit za hlavu a jet dál. Musí zapůsobit jako zdroj motivace. Hráči musí vědět, že se to už nikdy nesmí opakovat,“ hecoval Kania tým do dalších bojů.

Směrem k Evropě má blíž Jablonec

Zásadní změna ovšem nepřišla. Liberec je aktuálně v tabulce na desátém místě, tedy navlas přesně tam, kde byl po říjnovém fiasku. A mnoho pozitiv ve hře k vidění není. V posledním zápase například pouze remizoval proti trápící se Dukle. A to se týmu, který vyhlašoval útok na evropské poháry, stávat nesmí. „Je to pořád stejné. Když se zápas láme, nejsme schopni ho zlomit na svoji stranu. Je to až frustrující,“ hledal důvody dalšího neúspěchu kouč Kováč.

V sobotu je však šance nakopnout se před závěrem sezony. „Na derby se chystáme svědomitě, protože chceme napravit poslední vzájemný zápas. Motivace jim to vrátit je veliká. Věříme, že nás přijede podpořit hodně fanoušků a my se jim chceme odvděčit dobrým fotbalem, ale hlavně dobrým výsledkem, který od nás očekávají,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Slovanu Miroslav Holeňák.

Směrem do Evropy má lépe nakročeno lokální rival z Jablonce. Zelenobílý celek ze severu má na pátém místě náskok solidních pěti bodů na nejbližšího pronásledovatele. Právě pátá pozice v tabulce by na konci sezony mohla být klíčová směrem k postupu do pohárů. Pokud totiž MOL Cup ovládne někdo z první čtyřky, propadne poslední lístek do Evropy právě pátému týmu z ligy.

Jablonečtí ale pozitivní náladu před vypjatým zápasem mírní. „Kéž by mělo derby takový průběh, jako to venkovní. Ale to je dávno za námi. Víme, že Liberec má teď problémy, ale je to kvalitní tým, který je v přerodu. My budeme koukat hlavně na sebe,“ vyhlížel souboj jablonecký asistent trenéra Josef Petřík.