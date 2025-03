„Dávali si přednost.“ Kuriózní přímák zmrazil Duklu, Rada nešel na tiskovku

Běžely poslední minuty, dokonce vteřiny. Dukla po konsolidovaném výkonu držela vítězné karty, v prvním poločase se totiž trefil Jakub Řezníček a Teplicím se do rozkouskovaného utkání nedařilo dostat zpátky. Pak ale Marios Purzitidis vyrobil zbytečný faul na Abdallaha Gninga a nastal dramatický moment – z kraje vápna si k poslednímu kopu utkání stoupl střídající Michal Bílek.

„Tíhu okamžiku jsem cítil. Ale klukům na tréninku ze srandy říkám, že mám tuhle pozici rád, ať mi tam padají. Gning to naštěstí pochopil a spadl mi tam,“ usmíval se teplický univerzál.

Gólman Matúš Hruška si postavil zeď a tradičně si stoupl na druhou stranu brány. Ve chvíli, kdy se Bílek rozebíhal ke kopu, se ale ze zdi utrhl i zkušený Tomáš Vondrášek s tím, že brankáře podpoří na čáře. Nepříliš razantně kopnutý míč zamířil prakticky doprostřed brány, přesně mezi oba hráče Dukly. Ti se ani nepohnuli. Juliska, kromě narvaného sektoru hostí, ztichla.

„Pro domácího gólmana bylo možná na škodu, že tam byli dva, spoléhali se asi jeden na druhého. Nebyla to velká rána. Ale vzpomněl jsem si na včerejšek, když jsem klukům pouštěl jako motivaci góly Ronalda z trestných kopů. Z Bílka Ronaldo asi nikdy nebude, ale jsem rád, že zodpovědnost vzal na sebe,“ smál se Zdenko Frťala.

Rada na tiskovku nedorazil

Po vyrovnání na 1:1, které mimochodem prodloužilo Pražanům čekání na výhru na třináct zápasů, sudí zápas rovnou ukončil. Petr Rada byl na lavičce viditelně silně nespokojený a v kabině proběhl po zápase pořádný fén. Mezi novináře na tiskovou konferenci nepřišel, odmítl i televizní rozhovor, byl v emocích. V mediálních povinnostech ho nahradil asistent Pavel Medynský.

„Takové závěry nepřeji ani soupeři. V kabině byly emoce. Řvalo se, nadávalo se, ale to je normální, jsme chlapi, je potřeba si to vyříkat. Byl to hloupý gól. Kdyby tam byl Hruška sám, balon chytne do ruky, podepíše ho a je konec zápasu. Kdyby tam byl sám hráč, balon odkopne. Ale oba si dali přednost,“ mrzelo ho.

Gól Bílka opravdu nemohl přijít pro domácí v horší chvíli, Dukla totiž v případě výhry klidně mohla ještě zažehnout sen o útěku z barážových pozic a stáhnout soupeře na šest bodů. „Bylo to nervózní utkání, hrálo se o to, jestli udržíme na Duklu náskok. Bod je pro nás ohromně důležitý,“ ví Frťala. Propast tak zůstává desetibodová.

„Vidíme v týmu zlepšení, do obrany to kromě Olomouce funguje, nasbírali jsme nějaké remízy. Po bodu to ale hrozně málo naskakuje. Ale asi nám to není souzené,“ povzdechl si Medynský. O víkendu jeho tým čeká další konfrontace „o šest bodů“. V souboji týmů mířících do baráže vyzve Pardubice.