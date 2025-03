Andrew to zbabral, dvakrát kiksoval. Kouč: Zase nás složí hrubé chyby...

Naprosto dětinské chyby, které nemají v první lize co dělat, potopily fotbalisty Dynama České Budějovice i na Slovácku. Po porážce 1:2 ve 25. kole Chance Ligy, za kterou stojí primárně chybující brankář Colin Andrew, už je jejich přímý sestup de facto nevyhnutelný. Kdo by si taky vsadil na tým, který soupeři vyloženě nahraje na dva góly? Střelci Vlasij Sinjavskij a Jiří Klíma děkují. „Zase nás složila hrubá chyba. A pak ještě jedna,“ posteskl si trenér Jiří Lerch.

Slovácko vyhrálo na jaře poprvé. Radost z toho samozřejmě byla, ovšem z výkonu Smetanova souboru znovu bolely oči. Tři body mu víceméně spadly do klína. V prvním poločase gólman Andrew vyběhl daleko před vápno, špatně vyhodnotil dráhu letícího balonu a v nouzi do něj plácl rukou. Přímo k nohám protihráče Sinjavského, který z dálky trefil odkrytou branku. Dvacetiletý gólman navíc obdržel žlutou kartu. Kdyby po jeho chybě nepadl gól, nejspíš by z toho byla rovnou červená.

Když snaživí hosté po Ekpaiově hlavičce vyrovnali, vypadalo to s nimi nadějně. Nebyli rozhodně horší než domácí, měli další šance. Jenže pak se dvacetiletý brankář šíleně nedohodl ve vápně se stoperem Mamadouem Koném, volný míč sebral Jiří Klíma a po kličce zasunul do prázdné branky. „Potápíme se sami,“ ulevil si záložník Filip Havelka. „Děláme chyby nahoře i dole,“ dodal.

On sám mohl v závěru vyrovnat, ale pálil kousek mimo. Stejně jako střídající Václav Míka. K tomu neproměnil Ubong Ekpai sólo, při němž ho vychytal výborný Milan Heča. „Neházel bych to jenom na gólmana. Měli jsme dát góly,“ podržel Havelka dvacetiletého spoluhráče Andrewa a kritizoval spíš sám sebe. „Přijde mi, že teď dělám na hřišti věci naopak,“ povzdechl si.

Mladík Andrew utkání vyloženě zbabral. Špatně vybíhal, rozehrával. Jednou uklouzl a domácí opět málem skórovali. Nedával hráčům před sebou pocit jistoty. „Ten kluk měl po Spartě trošku zamotanou hlavu. Přišel mediální zájem, rozhovory. Jestli chce pomýšlet na chytání velkého fotbalu, musí se s tím vyrovnat psychicky. Ale neházel bych porážku na něj,“ shrnul kouč Lerch.