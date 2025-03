Fanoušci ozdobou Podještědského derby. Hosté z Liberce měli navrch

Největší svátek pro každý fanouškovský tábor. Větší událost než duel s lokálním rivalem neexistuje. A Podještědské derby v tomto ohledu nezklamalo. Jelikož bezbranková remíza Jablonce s Libercem nepřinesla zrovna přehršel pohledných akcí, hlavní ozdobou derby se stali právě fanoušci na tribunách. „Byli skvělí. Při derby v Jablonci to vypadalo, jako když hrajeme doma,“ děkoval za podporu trenér Slovanu Radoslav Kováč.

Ultras z Liberce se těšili na „Odvetu století“. Přesně takto očekávané derby označovali už víc než týden před důležitým kláním a jejich prezentaci prakticky nebylo co vytknout. Do sousedního Jablonce se vydali společným výjezdem a do posledního místa zaplnili sektor pro hosty za bránou. Vymezená klec dokonce fanouškům Slovanu nestačila a další desítky tak fandili v ve vedlejším sektoru.

„Chtěl bych jim strašně moc poděkovat, že přijeli v takovém počtu, a že nás celý zápas povzbuzovali. Nezanevřeli na nás po nevydařeném zápase s Duklou a hodně nám pomohli,“ zahájil Kováč tiskovou konferenci po bojovné remíze.

Liberečtí fans se na derby vydali společně vlakem a právě na nádraží se s nimi ještě setkali i samotní hráči a realizační tým, což mužstvu před derby mohlo dodat patřičnou motivaci. „Už na tom nádraží jsme věděli, že nám tady udělají fantastickou atmosféru. Byla tady skvělá kulisa,“ vyzdvihl podporu z tribun obránce Slovanu Dominik Plechatý.

A právě sektor hostů měl v ochozech mírně navrch. Kromě hlasité a nepřetržité podpory si fanoušci Slovanu připravili i dvě choreografie a jednu z nich doprovodila i odpálená pyrotechnika. Poprvé o sobě dali vědět ještě víc než půl hodiny před výkopem, když jejich společný pochod dorazil ke stadionu a neutichli ani po závěrečném hvizdu a hráčům za bojovnou hru náležitě poděkovali.

Ostudu si ale neuřízli ani domácí podporovatelé. Jablonečtí si stejně jako soupeř připravili plachtu s choreografií, a také hnali svůj tým dopředu. Bohužel měl kotel slabší podporu od zbytku stadionu. Kromě předzápasového potlesku Janu Chramostovi, jenž převzal dres s číslem 100 na počest svého nedávného vstupu do klubu ligových kanonýrů, se běžní diváci ozývali jen minimálně.

I tak přišla na Střelnici třetí nejvyšší návštěva v sezoně 4235 diváků (víc fanoušků dorazilo jen na utkání se Spartou a Slavií) a vytvořili na místní poměry velmi slušnou kulisu. „Chtěl bych poděkovat jabloneckým fanouškům. Byli hodně slyšet a takovéhle atmosféra hráče donutí jet na sto procent,“ ocenil podporu i domácí trenér Luboš Kozel.

A pořádná podpora se jeho týmu bude určitě hodit i ve zbytku sezony, kdy se Jablonec bude snažit probojovat do evropských pohárů.