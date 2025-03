Haraslín: Ze Schranze si nebudu utahovat. Chytil? Nepříjemný zákrok...

Při troše černého humoru to byla akce jak z nejlepších časů slovenské reprezentace. Ivan Schranz posílá balon, Lukáš Haraslín skóruje. Jenže první z nich, tahoun Slavie, jenž chyboval a nabídl druhému uklidňující gól v derby, to tak rozhodně nezamýšlel. Sparťanský střelec zvýšil skóre největšího zápasu na 2:0 a Letenští doma ovládli jarní šlágr. „Ale já na něj nebudu na reprezentačním srazu šantivý,“ pronesl sparťan s číslem 22.

Co to znamená?

„Takové jsou děti, jsou skotačivé. Znamená to, že si z něj nebudu utahovat, že mi nahrál, nebudu se mu vysmívat. Není to nic, z čeho bych se mega radoval, ale bohužel takový je fotbal. Věřím, že mi stejně nahraje teď v reprezentaci. Nejdůležitější je, že jsme vyhráli.“

Jak se celá situace přihodila?

„Myslím, že kluci vytvořili velmi dobrý presink, začalo to Kuchtičem se Sáďou, z toho situace vznikla. Jsem velmi rád, že mi to tam padlo.“

Je vítězství potvrzením vašeho vzestupu?

„Mluvili jsme o tom, že po první části sezony toho na nás bylo trochu moc, padla na nás nějaká deka. Jen silné mužstvo se zvedne. Jsem velmi rád za celý klub, že jsme se vrátili na vítěznou vlnu a proti Slavii to potvrdili.“

Byl zápas jiný než v minulosti, když teď hrajete v rozestavení se třemi středními záložníky a dvěma útočníky?

„Proti Slavii je úplně jedno, s jakou formací hrajete. Oni vás nahánějí, je to velmi nepříjemné pro útočící hráče, kteří se potřebují prosadit. Jdou hráč na hráče, je to velmi těžké, ale zvládli jsme to.“

Jak výrazně ovlivnila utkání červená karta pro Mojmíra Chytila? Kapitán Slavie Tomáš Holeš tvrdil, že neměla být udělena.

„Za mě to bylo jasné, situaci jsem měl čelem. Mojmír tam šel pozdě, viděl jsem, jak Peterovi uletěla hlava, šla mu dozadu. Byl to nepříjemný zákrok, VAR to musel vrátit a udělit červenou kartu. Samozřejmě, změnilo to děj zápasu, ale myslím, že od první minuty jsme byli více hladoví po vítězství než slávisté. Byli jsme lépe naladění a nachystaní.“

Mohl vůbec Chytil pohyb ubrzdit?

„Těžko říct, je to zlomek sekundy. Šel tam v plné rychlosti, z toho bývají vážná zranění. Viděli jsme to i v Evropské lize, kde Pavel Šulc dostal kopačkou do obličeje a byla z toho automaticky červená karta. Posunulo to zápas na naší stranu, ale šlo tam hlavně o Peterovo zdraví.“

Do jara jste šel natěšený. Zbrzdila vás hodně nemoc, která přišla?

„Musím přiznat, že mě to opravdu chytilo, trápil jsem se sám se sebou, proto jsem ani neodcestoval s týmem do Olomouce. Bylo to po dohodě s trenérem, řekl jsem mu, že se necítím na sto procent. Chtěl jsem mužstvu pomoct, ale tělo bylo opravdu slabé, potřeboval jsem se dostat do lepší formy. Věděl jsem, že nás čeká zápas se Slavií. Vydržel jsem šedesát minut. Ale když dáte gól a vydržíte šedesát minut, tak je to dobré.“