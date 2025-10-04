Posunutý let, málo spánku, armáda... Italská stávka potrápila Sigmu, ale potěšil Beran
PŘÍMO Z ITÁLIE | Jsou doma, to je hlavní. Ale měli jste vidět tu úlevu, když charterová výprava s olomouckými fotbalisty v pátek po poledni přistála na brněnské ranveji. Celostátní stávka italských zaměstnanců pracujících v dopravních společnostech potrápila Sigmu, která naopak pár hodin předtím komplikovala favorizované Fiorentině cestu za povinnou výhrou (2:0). Ve vedení klubu však nerezonovaly pouze obavy z návratu, ale i pozitiva z výkonu. A z Michala Berana.
Sigmáci zažívají to, o čem snili. Kromě pozlátka však s sebou duely za odměnu přinášejí i méně příjemnou stránku, kterou si každý evropský nováček musí prožít, aby opravdu pochopil podstatu toho, před čím jej zkušenější konkurence po výhře v MOL Cupu varovala.
Před únavou psychickou i fyzickou – nikoli však ze zápasu, ale z náročné logistiky; nečekanými manévry; narušenou regenerací; nutností rychlého řešení nepředvídatelných komplikací; potřebou mít vždy záložní plán. Zkrátka před celkovým diskomfortem.
Celostátní italská stávka vycvičila Olomouc hned na úvod základní fáze Konferenční ligy. „Budeme klidní, až uvidíme špičku letadla ve vzduchu,“ neslo se bez přehánění mezi členy klubového vedení.
Vše začalo v pátek po půlnoci, kdy se změnil původní čas odletu z Pisy do Brna. Jen pro vysvětlení: do Florencie se neletělo kvůli krátké ranveji a s tím spojenými celkově náročnějšími podmínkami. Jinak řečeno, hodinu vzdálené letiště v Pise bylo raději upřednostněno, aby se minimalizovala rizika, že by třeba Hanáci museli být z různých důvodů odkloněni jinam. Tohle ještě ovlivnit šlo.
Stávka však nikoli. Týkala se i fanoušků, někteří se kvůli zrušeným vlakům nemohli dostat na okolní letiště, takže museli nečekaně nocovat pod lampami v centru města. Fotbalová výprava nocovala v hotelu, leč o kvalitním spánku se mluvit rovněž nedá. Po zápase se do postele dostali po půlnoci, a víte, jak to bývá s usínáním po zátěži v (pro některé) největším utkání dosavadní kariéry...
Když už konečně Olomoučtí nasedali do charterového airbusu, posádka zahlásila: „Omlouváme se za zpoždění, důvodem je intenzivní vojenská aktivita v blízkém okolí letiště.“ Vzhledem k tomu, že se v noci uzavřelo letiště v Mnichově kvůli dronům, obavy z dalších trablů byly na místě. Nakonec však Sigma dorazila bez výraznějších problémů, pouze se spánkovým deficitem.
I pro koeficient budeme bojovat, říká Makedonec
A tak mohl být hlavním tématem Michal Beran a jeho výkon proti tradiční toskánské značce ACF. Když se drobnému záložníkovi povedlo ve zhuštěném prostoru několikrát proti přesile umně vyzobnout odražený míč a buď s ním prokličkovat směrem vpřed, nebo otočit těžiště do strany, management ve VIP sektoru i s majitelem Pavlem Hubáčkem zatleskal. Však taky Beranovi po úspěšné zdravotní prohlídce v olomoucké nemocnici přesně před měsícem předseda představenstva Ondřej Navrátil sdělil: „Klid na balonu je taky důvodem toho, proč jsme tě chtěli.“
A proč jsme za tebe vytáhli nejvyšší částku v historii klubu, chtělo by se dodat. Spekuluje se až o třech milionech eur, což je (nejen) na poměry Androva stadionu fakt astronomická cifra. A taky očekávání. „První dva zápasy mi nevyšly úplně, jak jsem chtěl. Ale od Bohemky je to lepší,“ hodnotil sám sebe. Dost pokorně, vždyť byl spolu s Abdoulayem Syllou (až na chybku před inkasovanou brankou) nejlepším hráčem hostů. Hodně Beranovi pomohl i Tihomir Kostadinov.
„Společně jim zápas sedl, oba odběhali obrovské množství prostoru a vyhověli si i v kombinaci, díky nim jsme zůstávali na balonu, což nám v předchozích zápasech tolik nešlo,“ souhlasil kouč Tomáš Janotka. „Michal skvěle načítal situace, vyzobával druhé balony, to má nejlepší. Měl obrovské množství zisků mezi řadami. Možná vás to překvapí, ale v rámci zapojení v našem týmu má statisticky stejný počet akcí jako v Jablonci. Dokonce se v četnosti v některých zápasech dostával ještě nad tu úroveň, co se týče přihrávek do finální třetiny a v ní. Někdy je zdání nebo dojem zkreslený, ale pracujeme na tom, aby byl jeho přínos pro tým co největší,“ doplnil trenér.
Beran ukázal, stejně jako za reprezentaci proti Saúdské Arábii, že mu tyto duely sedí. Zaslouženě byl opět do českého národního týmu nominován, stejně jako Kostadinov do toho makedonského. Dá se čekat, že právě tahle dvojice bude spolu v blízké budoucnosti tvořit střed pole čím dál častěji, byť v neděli proti Jablonci je pravděpodobný návrat kapitána Radima Breiteho do sestavy. „Tihomir navázal na skvělý výkon proti Baníku. Je to poctivý fotbalista, nebojí se hrát, bere si míče. Věřili jsme, že prodá svou zkušenost na mezinárodní scéně. Určitě nám ještě pomůže,“ chválil Janotka.
„Poprvé jsme nastoupili bok po bok – a hrálo se mi s Berym výborně. Je to skvělý hráč, má velkou kvalitu na míči, výbornou techniku, chodí si pro míč. Vypadalo to dobře, snad to bude i nadále pokračovat,“ popisoval Kostadinov, letní posila z Gliwic. „Jsem tady spokojený, i když na ligu si zatím zvykám, jednoduché to pro mě není. Mezi českou a polskou ligou je velký rozdíl. Potřebuji možná trochu víc času.“
Nadcházející utkání v Konferenční lize – proti Rakówu a Lechu – pro něj budou speciální. „I pro koeficient budeme bojovat za český fotbal,“ vyprávěl s úsměvem makedonský fotbalista výbornou slovenštinou. Tu se naučil během angažmá v Ružomberku, Banské Bystrici a Zlatých Moravcích.
Sigma, zvlášť ta současná, je na vyšší úrovni. Neděle odhalí, jak jsou na tom Janotkovi hoši v porovnání s Jabloncem, kterému na jaře evropské poháry vítězstvím v poháru vyfoukli. Stejně jako Berana. „Moc se těším, ale nechci prohrát!“ burcuje drobný blonďák.
To však platí i pro Filipa Zorvana, který vyměnil modrý dres za zelený. Kdo bude slavit?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
- Osmifinále
- Play-off