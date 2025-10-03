Hyský prý má stále smlouvu se Slavií. Potíž pro Plzeň, jak je to s předpisy FAČR?
Námluvy fotbalové Plzně s Martinem Hyským se zatím, zdá se, neposouvají. Důvodem může být také vliv Slavie, s níž má prý trenér Karviné navíc stále platnou smlouvu. Uvedl to novinář Luděk Mádl ve svém textu na webu Football Club.
Napojení Hyského na Slavii je známou a neskrývanou věcí. Hrál za ni jako hráč, především však vedl její béčko a následně druholigovou Vlašim, s níž červenobílý klub úzce spolupracuje.
Sám trenér popsal v lednovém rozhovoru pro deník Sport a web iSport vliv Slavie zcela jasně. „Pan Tvrdík mi zachránil trenérskou kariéru. Ve Vlašimi pan Lajda (šéf klubu) podlehl tomu, že se nám na začátku mé druhé sezony nedařilo, a rozhodl se mě vyměnit. Už to bylo víceméně provedené i se Slavií, se kterou se úzce spolupracovalo. Když se to dozvěděl pan Tvrdík, zasáhl a to rozhodnutí otočil.“
Novinář Luděk Mádl ve svém Glosáři uvedl (a informace iSportu to potvrzují), že vztah je podchycený i smluvně. „I tam platilo, že měl trenér zároveň platnou smlouvu s Vlašimí i se Slavií. A podobně jsou tyto smluvní vztahy nastaveny i nyní,“ tvrdí.
Koneckonců tu samou věc prohlásil Václav Brabec, majitel Baníku, v klubovém Chachar Passu letos v červnu. „Slavia má moc hráčů po celé lize, dělá to dobře, může si to díky penězům dovolit. V některých klubech dokonce platí i trenéry…“
Pokud Hyského – a podle Brabce třeba nejenom jeho – skutečně pojí se Slavií smluvní vztah, velmi pravděpodobně nepůjde o trenérskou smlouvu, ale například o konzultantskou činnost. I pak je otázka, do jaké míry se jedná o záležitost v souladu či rozporu s předpisy.
Paragraf 28 Přestupního řádu ve znění Smlouvy s třetími osobami říká: „Členský klub nesmí uzavřít žádnou smlouvu, která by jakékoli třetí osobě, zejména jinému členskému klubu, umožňovala získat vliv na jeho nezávislost v otázkách (…) výkonů jeho družstev.“ Pak by se muselo prokázat, že uzavřením Hyského smlouvy v Karviné získala Slavia onen nepovolený vliv.
Slavii se velmi nelíbí možné posílení přímého rivala
Pro připomenutí, Pavel Hoftych v minulé sezoně souběžně zastával funkce sportovního manažera Viktorie Žižkov a poradce sportovního úseku ve Zlíně – v obou případech v klubech druhé ligy, tedy u přímých rivalů. A nikdo to oficiálně neřešil.
Slavia ani Karviná na dotaz, zda je trenér Hyský smluvně vázaný u obou klubů, neodpověděly. Zatím mlčí také fotbalová asociace, jejíž předpisy by případně mohly být v ohrožení. Ligová fotbalová asociace odpověděla takto: „Každý ligový klub předkládá Fotbalové asociaci České republiky k zaregistrování mimo jiné smlouvu s hlavním trenérem, která je v rámci licenčního řízení nahrávána do systému SAFE. Z údajů z tohoto systému vyplývá, že trenér Martin Hyský má takto zaregistrovanou smlouvu v klubu MFK Karviná,“ napsal za LFA její mluvčí Pavel Jahoda, ovšem otázku o jakékoli souběžné smlouvě se Slavií a o jejím možném rozporu s řády nechal bez reakce.
Provázanost na trase Hyský–Slavia ovšem má, vypadá to, praktický dopad na jednání o přestupu trenéra do Plzně, která řeší náhradu za odvolaného Miroslava Koubka. Informace ze zákulisí říkají, že Slavii se velmi nelíbí, že by „její“ trenér měl posílit přímého rivala.
Že se Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek více než přátelí v politických otázkách, kde ruku v ruce válcují LFA i FAČR, totiž ještě neznamená, že budou kamarády i na hřišti. Nebudou, což platí zvlášť poté, co Viktorii převzal jeden z nejbohatších českých podnikatelů Michal Strnad.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu