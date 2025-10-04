LIGA NA PIVU před derby: Priske vs. Trpišovský. Chci víc kombinace, říká Šmicer. Co TK27?
Nejtěžší váhy českého fotbalu, Sparta versus Slavia, jeden z vrcholů fotbalového podzimu v Česku. „Těším se. Slavia nevypadala na Interu moc dobře, ale to může být právě před derby výhoda,“ říká Vladimír Šmicer, jeden z hostů Ligy na pivu, kterou svými dotazy spoluvytvářeli fanoušci podcastu Liga naruby při živém natáčení v Radlické kulturní sportovně.
Co zazní:
- Jak vidí Šmicer a další z hostů Tomáš Kučera rivalitu mezi Brianem Priskem a Jindřichem Trpišovským?
- Co excesy Tomáše Chorého?
- A co příliv nových peněz do ligy, které překreslují fotbalovou mapu Česka?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu