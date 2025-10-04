Předplatné

LIGA NA PIVU před derby: Priske vs. Trpišovský. Chci víc kombinace, říká Šmicer. Co TK27?

Video placeholder
TV iSport
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nejtěžší váhy českého fotbalu, Sparta versus Slavia, jeden z vrcholů fotbalového podzimu v Česku. „Těším se. Slavia nevypadala na Interu moc dobře, ale to může být právě před derby výhoda,“ říká Vladimír Šmicer, jeden z hostů Ligy na pivu, kterou svými dotazy spoluvytvářeli fanoušci podcastu Liga naruby při živém natáčení v Radlické kulturní sportovně. 

Co zazní:

  • Jak vidí Šmicer a další z hostů Tomáš Kučera rivalitu mezi Brianem Priskem a Jindřichem Trpišovským?
  • Co excesy Tomáše Chorého?
  • A co příliv nových peněz do ligy, které překreslují fotbalovou mapu Česka?

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů