Sparta - Slavia v TV: Kde sledovat 315. derby živě?

Asger Sörensen v důrazném souboji s Tomášem Chorým
Asger Sörensen v důrazném souboji s Tomášem ChorýmZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Brian Priske (vlevo) s Jindřichem Trpišovským
Prahu čeká 315. derby mezi Spartou a Slavií, kdo se bude v neděli na Letné radovat?
Radost Asgera Sørensena po gólu na 3:0
10
Otakar Plzák
Chance Liga
Už v neděli čeká fanoušky největší fotbalový zápas v zemi. Celkově 315. derby mezi Spartou a Slavií slibuje parádní podívanou, protože jde o přímý souboj o čelo tabulky, což dodává utkání mimořádný náboj. Utkání startuje v 18:30 na Letné. Kde sledovat derby Sparta vs. Slavia živě?

Vše o 315. derby pražských „S“

Datum: neděle 5. října 2025 od 18:30

Dějiště: epet Aréna, Praha

Rozhodčí: Jan Všetečka

TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat derby Slavia - Sparta v TV?

Přímý přenos 315. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Sparta vs. Slavia začíná v neděli 5. října od 18:30.

Kde sledovat livestream derby Slavia - Sparta?

Stream z 315. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Baník102357:129
12Ml. Boleslav922515:248
13Dukla101457:147
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice100469:204
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty

DatumSoutěžUtkání
10. 5. 20251. fotbalová ligaSlavia - Sparta 2:1
8. 3. 20251. fotbalová ligaSparta - Slavia 2:0
6. 10. 20241. fotbalová ligaSlavia - Sparta 2:1
11. 5. 20241. fotbalová ligaSparta - Slavia - 0:0
3. 3. 20241. fotbalová ligaSparta - Slavia 0:0
28. 2. 2024MOL CupSlavia - Sparta 2:3 po prodloužení
24. 9. 20231. fotbalová ligaSlavia - Sparta 1:1
13. 5. 20231. fotbalová ligaSparta - Slavia 3:2
3. 5. 2023MOL CupSparta - Slavia 0:2
15. 4. 20231. fotbalová ligaSparta - Slavia 3:3
23. 10. 20221. fotbalová ligaSlavia - Sparta 4:0
15. 5. 20221. fotbalová ligaSlavia - Sparta 1:2
6. 3. 20221. fotbalová ligaSlavia - Sparta 2:0
9. 2. 2022MOL CupSlavia - Sparta 0:2
3. 10. 20211. fotbalová ligaSparta - Slavia 1:0
5. 5. 2021MOL CupSparta - Slavia 0:3
11. 4. 20211. fotbalová ligaSlavia - Sparta 2:0
6. 12. 20201. fotbalová ligaSparta - Slavia 0:3
8. 7. 20201. fotbalová ligaSlavia - Sparta 0:0
8. 3. 20201. fotbalová ligaSlavia - Sparta 1:1

