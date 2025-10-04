Sparta - Slavia v TV: Kde sledovat 315. derby živě?
Už v neděli čeká fanoušky největší fotbalový zápas v zemi. Celkově 315. derby mezi Spartou a Slavií slibuje parádní podívanou, protože jde o přímý souboj o čelo tabulky, což dodává utkání mimořádný náboj. Utkání startuje v 18:30 na Letné. Kde sledovat derby Sparta vs. Slavia živě?
Vše o 315. derby pražských „S“
Datum: neděle 5. října 2025 od 18:30
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Jan Všetečka
TV přenos: Oneplay Sport 1, Oneplay Sport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat derby Slavia - Sparta v TV?
Přímý přenos 315. derby pražských „S“ vysílá Oneplay Sport 1. Tuto stanici si můžete v rámci O2 koupit nejlevněji v balíčku Extra Sport za 499 Kč měsíčně. Cena platí pro zákazníky O2. Utkání Sparta vs. Slavia začíná v neděli 5. října od 18:30.
Kde sledovat livestream derby Slavia - Sparta?
Stream z 315. derby bude vysílat sázková kancelář Betano, která má práva na vysílání zápasů Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Průběh zápasu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|6
Karviná
|10
|5
|0
|5
|16:14
|15
|7
Liberec
|10
|4
|3
|3
|15:13
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|9
|4
|2
|3
|9:10
|14
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Ml. Boleslav
|9
|2
|2
|5
|15:24
|8
|13
Dukla
|10
|1
|4
|5
|7:14
|7
|14
Slovácko
|10
|1
|3
|6
|6:13
|6
|15
Teplice
|10
|1
|3
|6
|9:17
|6
|16
Pardubice
|10
|0
|4
|6
|9:20
|4
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 20 vzájemných zápasů Slavie a Sparty
|Datum
|Soutěž
|Utkání
|10. 5. 2025
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 2:1
|8. 3. 2025
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 2:0
|6. 10. 2024
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 2:1
|11. 5. 2024
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia - 0:0
|3. 3. 2024
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 0:0
|28. 2. 2024
|MOL Cup
|Slavia - Sparta 2:3 po prodloužení
|24. 9. 2023
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 1:1
|13. 5. 2023
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 3:2
|3. 5. 2023
|MOL Cup
|Sparta - Slavia 0:2
|15. 4. 2023
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 3:3
|23. 10. 2022
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 4:0
|15. 5. 2022
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 1:2
|6. 3. 2022
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 2:0
|9. 2. 2022
|MOL Cup
|Slavia - Sparta 0:2
|3. 10. 2021
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 1:0
|5. 5. 2021
|MOL Cup
|Sparta - Slavia 0:3
|11. 4. 2021
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 2:0
|6. 12. 2020
|1. fotbalová liga
|Sparta - Slavia 0:3
|8. 7. 2020
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 0:0
|8. 3. 2020
|1. fotbalová liga
|Slavia - Sparta 1:1