Pohárový gólman! Pastornický z Karviné vynuloval i silný Jablonec

V MOL Cupu naskočil třikrát, gól nedostal. Karviná postupně porazila Líšeň (4:0), Táborsko (2:0) a ve středu i Jablonec (1:0). „Jablonec už je prvoligové mužstvo a na to jsem se celou sezonu těšil. Moc nechytám, takže je to pro mě hodně důležité, že jsme vyhráli a navíc s nulou. Postup, je to hezké.“

Jablonečtí šance rozhodně měli, souhlasíte?

„No, asi jedna taková těžší, možná dvě. Byl tam souboj s Doležalem a s Ikaunieksem, když šel sám. Zvládli jsme to celé mužstvo.“

V prvním půli jste měl i štěstí, balon spadl na horní tyčku...

„To jsme měli trošku smůlu se štěstím, bych spíš řekl. Dopadlo to dobře, nakopl mě, ale kdyby se to tam jaksi poodráželo, nevím jak by to skončilo.“

Jak nebezpečná byla poslední střela Jabloneckých z dálky?

„Byla tečovaná, ale naštěstí se to neodrazilo nikam moc na stranu. Šlo to na mě.“

V poháru jste naskočil do tří zápasů a máte tři čistá konta, těší vás to?

(usměje se) „Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Vnímáte pohárový postup i jako psychické povzbuzení pro celý tým poté, co jste doma v lize nezvládli konec zápasu s Olomoucí? (Karviná ještě v 78. minutě vedla 2:0 a padla 2:3).

„Chtěli jsme rozhodně vyhrát, Jablonec až na pár hráčů nastoupil v plné sestavě. Já osobně to beru tak, že čím déle v poháru budeme, tím více si zachytám.“

V lize vám teče do bot, má před pohárem přednost?

„V naší pohárové sestavě je dost kluků, co moc nehrají. Ale dneska třeba hrál i Mára Janečka. Ale je to asi tak, že ti co moc nehrají v lize, tak si aspoň v poháru zahrají více a posbírají nějaké zkušenosti.“