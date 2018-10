Plukovník na plac! Radu při vyřazení z poháru potěšil jen pokřik diváků

Drobný úsměv na tváři mu vyloudily alespoň výkřiky z ochozů, které jsou v Karviné blízko hřiště. „Plukovník na plac!“ zaznělo, když pohotově zpracoval a rychle vrátil dlouhým pasem míč do hry. „To je dobře, že si mě lidi pamatují ještě z časů, kdy jsem byl na vojně,“ pousmál se Rada. „Takovou šarži jsem neměl, ale vždycky vás to potěší.“

Karviná v lize prohrávala, vám se naopak dařilo. Co se stalo, že odjíždíte vyřazení?

„Co je v lize, je v lize, tohle je pohár. Úplně jiná soutěž. Připravovali jsme se na to, jeli jsme sem s tím, že chceme postoupit, vypracovali jsme si myslím dost šancí na to, abychom se dostali do vedení. Bohužel jsme je neproměnili a domácí nás z první vážnější možnosti potrestali, navíc ze standardní situace, na které jsme byli připravení. Ve třetí minutě druhé půle, což se nemůže stát. Bohužel jsme tam zaspali. Snažili jsme se to otočit, hráli jsme i na dva útočníky. Bohužel zakončení bylo velmi špatné.“

Jak těžké pro vás bylo, dát se dohromady v našlapaném programu?

„Není to složité. Chtěli jsme hrát Evropu, hrajeme ji. Máme pohár, ligu... V kondici to není, odehráli jsme, co se týká nasazení, dobré utkání. Bohužel jsme neproměnili šance a vypadli jsme. A mrzí nás to, protože jsme chtěli postoupit.“

Loni jste v poháru padli až ve finále se Slavií 1:3, je to teď velké zklamání?

„Samozřejmě, chtěli jsme postoupit. Ale zklamání budou horší, než tohle. Víte, jak to je. Přijeli jsme s tím, že tomu podřídíme všechno, byli jsme tady o den dřív. Bohužel se nám to nepovedlo. Pokud neproměníme vyložené šance, tak nemáme šanci postoupit.“